Rector del CNE de Venezuela revela las artimañas que utilizó Nicolás Maduro para cometer el fraude electoral: “Les advertí a todos”

Juan Carlos Delpino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), habló desde el exilio y confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió irregularidades para engañar al pueblo venezolano y cometer fraude en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado 28 de julio.

En entrevista con Noticias Caracol, Delpino aseguró que se encuentra bien y a “salvo”, aunque bajo estrictos cuidados debido a que tuvo que salir huyendo de su país. Según explicó, en medio del conteo que se estaba realizando ese día, recibió una comunicación que le advertía acerca de un hackeo que se había producido al sistema, lo que impidió que siguiera con una transmisión que iba en el 58 %.

El funcionario indicó que se negó a subir a la sala de totalización, un sitio donde está la central de transmisión. En cada uno de los puntos de votación venezolanos, están ubicadas unas máquinas que, al final del acto de votación, se encargan de transmitir los resultados, un proceso que puede tener picos hasta que finalmente se complete el porcentaje que hace irreversible el resultado.

Delpino habló desde el exilio después de tener que esconderse por posibles represalias en su contra. | Foto: EFE

“Se me pide subir a totalizaciones, a lo que yo me niego teniendo en cuenta que el 58 % no es lo que tradicionalmente se hace. Tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95 %, de tal manera que la tendencia hubiese sido irreversible”, comentó.

El rector del CNE señaló que además de esta extraña situación, también estaba recibiendo otras informaciones que indicaban irregularidades en los centros de votación, muchos de los testigos electorales fueron desalojados, y otros tampoco pudieron tener en su poder las actas.

“Por esto me niego a subir a la sala de totalización porque a la final no sé con qué me voy a encontrar allí, y hay un margen de votación demasiado grande como para generar el boletín que se dio después de las 12 de la noche, con el argumento de que ahí había el 80 %”, puntualizó.

Delpino indicó que normalmente se necesita más del 90 % para considerar que el resultado ya es irreversible y, por ende, declarar un ganador. “Cuando la proporción de votos que queda sin contar no va a afectar ni va a cambiar el resultado que ya se evidencia en totalización, esa es la costumbre”, añadió.

El exrector del CNE aseguró que cuenta con pruebas que demostrarían que nunca existió hackeo al sistema. | Foto: Montaje SEMANA (Fotos: AFP)

El integrante del CNE recalcó que la tendencia no estaba totalmente verificada y por ello no se podía constatar que era irreversible, es decir, no se podía dar un ganador. De igual manera, reveló que ante lo que estaba ocurriendo, se comunicó con la oficina de Edmundo González, el candidato de la oposición.

“Llamé para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado que no era irreversible”, manifestó.

Delpino sostuvo que él les “advirtió a todos” los presentes que, después de lo sucedido, se iba para su casa a esperar la “decisión que pudiesen tomar conmigo”. Explicó que en algunas ocasiones miembros importantes dentro del organismo le solicitaron reuniones.

En la entrevista, el funcionario también le respondió a Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, que lo calificó como “traidor de la patria” por abandonar su cargo. Delpino sostuvo que cuenta con “elementos de carácter técnico”, igual que la oposición, que demostrarían que nunca hubo ningún hackeo y todo se trató de una ‘jugada’ del régimen.