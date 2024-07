Trump, en caída libre

El problema escaló en poco tiempo. Cientos de reportes de intoxicaciones y llamados a las líneas de emergencia preguntando por la efectividad de estos productos se acumularon en cuestión de horas. Expertos de la salud tuvieron que advertir los peligros de la sugerencia del presidente. Patrice Harris, presidenta de la Asociación Médica Norteamericana, señaló: “ Tengan la seguridad de que, cuando encontremos un tratamiento o vacuna contra la covid-19, no estará en el pasillo de limpieza del supermercado ”.

Días después, cuando algunos estados reportaban intoxicaciones con lejía tras la intervención de Trump, este salió a disculparse. Aseguró que lo habían malinterpretado y que no es responsable de lo que los estadounidenses hagan en sus casas . Esta última metida de pata, que se suma a la larga lista de desaciertos durante la crisis del coronavirus, podría sellar su futuro en la Casa Blanca .

Y Joe Biden , el candidato demócrata que enfrentará al magnate en las elecciones presidenciales de noviembre, escribió en Twitter: “No puedo creer que tenga que decirlo, pero, por favor, no tomen desinfectante”.

La inverosímil situación refuerza el negacionismo de Trump ante la evidencia de la comunidad científica, a la que parece haberle declarado la guerra. Hace unas semanas, el presidente había sugerido la hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria y la artritis, a pesar de que no se ha demostrado que combata la covid-19 , e ignorando que puede causar graves efectos secundarios. Como le dijo a SEMANA Ben Denison, investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Tufts, “ Trump prefiere hablar por sí mismo en vez de poner al frente de la situación a los científicos y funcionarios de la salud. Las consecuencias de su actitud pueden ser catastróficas , por lo que debería aceptar que la dura realidad que augura la comunidad médica debe ser el centro de la comunicación pública, en lugar de sus especulaciones ociosas sobre curas”.

Hidroxicloroquina no cura el coronavirus, concluye estudio

El pronóstico del presidente, que amenazó a los gobernadores con reabrir el país a comienzos de mayo, no puede ser más desacertado. Esta semana, la doctora Deborah Birx, quien coordina las acciones de la Casa Blanca contra el virus, aseguró que las medidas de distanciamiento social se extenderán hasta septiembre, es decir todo el verano. Birx, quien coordina con los gobernadores las etapas para mitigar el virus y volver a la normalidad, mencionó recientemente que en los estados “ no hablan de esto como un encendido de la luz instantáneo, sino como una subida gradual de la intensidad, y por eso la apertura de los sectores debe ir por fases ”.

En medio de sus erráticos cambios de opinión y sus mentiras, que ha multiplicado desde que comenzó la pandemia, Trump se ha convertido en un peligro para su gente. Louise Fox, especialista del Instituto Brookings, piensa que la reacción del presidente ha sido “bastante terrible. Trump no confía en la ciencia o en los funcionarios regionales, y Estados Unidos necesita de ambos para tener una respuesta nacional efectiva . El caos en torno a la adquisición de elementos de protección personal y material de prueba es un ejemplo de ello”.

Además, la experta le indicó a SEMANA que, como revelaron The Washington Post y The New York Times, “múltiples fuentes le advirtieron a Trump sobre el virus en enero, entre ellos el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso la CIA. ¿Cómo fue posible que Alemania tuviera las pruebas listas a fines de enero? Porque tenían la misma información que Trump y se movieron muy rápido, a pesar de ser un país bastante descentralizado, similar a Estados Unidos”.

Los expertos coinciden en que el cuestionable manejo que Trump le ha dado a la crisis le está costando todas las probabilidades de ser reelegido. Cuando salió adelante en el proceso del impeachment, acusado de abuso de poder y obstrucción de la justicia, no perdió el apoyo mayoritario del Partido Republicano. Pero si la gente se convence de que es el principal responsable de cientos de miles de contagiados y miles de muertes por covid-19, podría golpear seriamente su campaña.