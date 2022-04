Rusia es calificada de “incumplimiento selectivo” en pago de la deuda

La corporación de análisis financiero S&P Global ha puesto a Rusia en la categoría de “incumplimiento selectivo”, esto debido a que el país pagó, la semana pasada, una deuda de 650 millones de dólares en rublos.

Según S&P esta es la primera vez que Rusia no puede pagar su deuda externa en moneda extranjera y, además, se espera que los inversores no puedan cambiar los rublos por dólares. A pesar de que Rusia tiene un tiempo de gracia de 30 días para realizar los cambios en el dinero de las transacciones, no se espera que el Gobierno ruso realice estas conversiones.

¿Cómo funciona el pago de la deuda?

Cuando un Estado o una empresa contrae una deuda en divisas extranjeras o paga los intereses, esta suma es transferida por un banco nacional a uno extranjero.

Este último debe verificar si es posible hacer el pago y después las sumas son transferidas a los acreedores.

¿Por qué tanta prudencia? En noviembre de 2018, el banco francés Société Générale fue multado con 1.340 millones de dólares por las autoridades estadounidenses por haber eludido embargos decretados por Washington.

En 2014, el banco BNP Paribas reconoció haber violado las sanciones estadounidenses contra Cuba, Irán y Sudán y pagó 8.900 millones de dólares para evitar un juicio en Estados Unidos.

¿Qué significa una moratoria de la deuda?

Un país es considerado en moratoria de pagos cuando se revela incapaz de honrar sus compromisos financieros con sus acreedores, que pueden ser Estados, instituciones financieras (como el FMI o el Banco Mundial) o inversionistas.

El impago es considerado parcial cuando un Estado solo reembolsa una parte de sus obligaciones.

El Gobierno puede declararse en mora y anunciar que deja de pagar a sus acreedores, como hizo Rusia en 1998 con su deuda interior.

El anuncio también puede venir de una agencia calificadora cuando se vence el periodo de gracia.

También pueden ser un acreedor privado o la agencia estadounidense ISDA, que rige los seguros CDS contra el impago, quienes declaren el default.

¿Está Rusia al borde de la suspensión de pagos?

Durante varias semanas, Rusia descartó la posibilidad de una moratoria, ya que el Tesoro de Estados Unidos permitió el uso de las divisas depositadas por Moscú en el extranjero para afrontar sus pagos.

En marzo Rusia reembolsó los intereses, mostrando su voluntad de pagar. Pero Estados Unidos anunció el lunes que prohibió que Rusia pagara su deuda con dólares depositados en el sistema estadounidense. Por consecuencia, el banco JP Morgan, que servía de intermediario para efectuar el pago, bloqueó la transacción.

Entonces, el Ministerio de Finanzas de Rusia anunció el miércoles que pagó con rublos el equivalente a 650 millones de dólares que vencían el 4 de abril.

Esto determinó que la agencia de calificación financiera S&P Global Ratings recortara el sábado la nota de Rusia en moneda extranjera a “impago selectivo”. Esta calificación es el escalón anterior al más bajo escalafón que es el “D” que implica una moratoria general.

Esto significa que S&P considera que Rusia todavía puede pagar futuros plazos a tiempo. “El Estado ruso, como numerosas empresas rusas, fueron empujadas a un ‘default’ técnico, un hecho sin precedentes”, explicó a la AFP Slim Souissi, especialista en banca y en impagos de deudas soberanas.

“El reembolso debe hacerse en condiciones que sean igualmente favorables a lo que se acordó en un principio”, entonces, en la medida que el reembolso fue en rublos, cuando el contrato estipulaba que fuera en dólares, esto puede ser considerado como un impago, indicó.

¿Quién sirve de árbitro?

Las otras grandes calificadoras de riesgo Fitch y Moody’s dejaron de analizar la deuda rusa y la de las empresas rusas en el marco de las sanciones decretadas contra Moscú.

La agencia S&P Global Ratings, que tenía previsto dejar de emitir calificaciones para Rusia tras el 15 de abril, dio su último dictamen este sábado.

¿Hay posibles acciones judiciales?

“Teóricamente”, los acreedores pueden “intentar realizar una acción ante la justicia contra el Estado ruso para recibir sus pagos”, insistió Souissi.

Rusia también puede poner en entredicho el default y llevarlo ante los tribunales afirmando que no pudo pagar por las sanciones en su contra.

*Con información de la AFP.