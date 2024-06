Rusia sigue consiguiendo bienes de Occidente a pesar de las sanciones por la guerra en Ucrania, ¿cómo lo consigue?

Pero podría no ser suficiente. Rusia fue objeto de una primera oleada de sanciones tras su anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014. Ocho años después, los occidentales las reforzaron cuando invadió el resto de Ucrania en febrero de 2022.

Pero la economía rusa ha resistido, creciendo un 5,4% en el primer trimestre de este año, impulsada por las transacciones con Asia y Oriente Medio. Algunos empresarios se defienden afirmando que no siempre pueden controlar donde acaban sus productos.

“Nuestros abogados nos aconsejan que todos los clientes que tenemos firmen un documento que garantice que no revenderán nuestros productos a Rusia, Bielorrusia e Irán”, comentó un directivo de un fabricante europeo de maquinaria de precisión. Pero eso no es suficiente, explicó Claire Lavarde, una abogada del bufete internacional Bryan Cave Leighton Paisner: “Uno puede plantearse controlar la primera reexportación, pero no la décima”.