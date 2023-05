Secretario general de la ONU lamenta que la libertad de prensa sea atacada en todos los rincones del mundo

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este martes 2 de mayo de 2023, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el diplomático portugués Antonio Guterres, se ha referido a la situación de este derecho en todo el mundo, manifestándose preocupado por la situación que atraviesa la prensa en todos los rincones del orbe.

El panorama descrito por Guterres está marcado por la existencia de periodistas acosados, asesinados y perseguidos en todo el mundo, reconociendo que hay países en los que la información divergente a los intereses de los gobiernos locales incluso ha impulsado a que muchos de los comunicadores sean encarcelados en medio de injustas medidas, lo que ha llevado a que Organizaciones de todo el mundo levanten su voz de protesta pidiendo mejores condiciones para el ejercicio de este importante oficio.

De acuerdo con declaraciones de diplomático portugués, recogidas por medios internacionales este martes en Nueva York, afirmó que “la libertad de prensa representa el elemento fundamental de los derechos humanos”, lamentando a su vez que “en todos los rincones del mundo, la libertad de prensa sea atacada”.

El pronunciamiento de Guterres fue conocido en medio de una video conferencia adelantada con objeto de la referida celebración, por parte de la Unesco, la cual tuvo lugar en la sede del organismo multilateral.

En medio de las alertas realizadas por Guterres, y su mensaje de solidaridad para quienes ejercen la profesión de informar, el secretario de la ONU apuntó que actualmente “los periodistas y los empleados de los medios de comunicación son objeto de ataques directos en el desempeño fundamental de su labor dentro y fuera de internet. Se les acosa, intimida, detiene y encarcela sistemáticamente”.

Si bien Guterres no incurrió en denunciar directamente los países y gobiernos que adelantan esas prácticas en detrimento de quienes informan, el alto dignatario sí se atrevió a lamentar algunos casos puntuales como la reciente retención del periodista estadounidense Evan Gershkovich, funcionario del Wall Street Journal, quien fue detenido en por el régimen de Rusia, acusado de espionaje.

Evan Gershkovich, periodista estadounidense detenido en Rusia al haber sido acusado de espionaje. - Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina

En ese mismo sentido, Guterres también se refirió a la situación que atraviesa la prensa en Irán, donde este gremio ha sido afectado a la par de las múltiples denuncias en contra de los regímenes autoritarios y su actuar, y donde, según lo expresado por el mismo diplomático “ser periodista es un delito”, exponiéndose incluso a ser detenido, torturado, o asesinado.

Esa posición fue reiterada en medio del encuentro por la comunicadora de ese país Masih Alinejad, quien advirtió que la situación lamentable que atraviesa su país la ha obligado a migrar y buscar refugio en Estados Unidos.

En medio de la presente jornada, en la que en todo el mundo se adelantan actos para la reivindicación del derecho a informar, y donde se advierte a los usuarios de los medios de comunicación que “un ataque contra la prensa es una taque contra tu derecho de estar informado”, entidades como Reporteros Sin Fronteras han advertido que el los corrido del año pasado, 2022, 55 periodistas y cuatro trabajadores más de medios de comunicación resultaron asesinados en el marco del desarrollo de su ejercicio profesional.

Sobre el particular, también mostró preocupación la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, quien calificó la situación como intolerable, afirmando además que en 2022, la violencia no solo enlutó a la familia de los trabajadores de medios de comunicación, sino que también produjo afectaciones directas en sus espacios de hogar, pues muchos de los periodistas asesinados en el año anterior, fueron ultimados cuando ya se encontraban en sus casas.

Según el análisis realizado en el marco del encuentro de la Unesco, existen avances dignos de aplaudir en materia de libertad de expresión en los últimos 30 años; no obstante, es evidente que el camino por recorrer aún es amplio, pues no solo es necesaria la creación de legislación en la materia, sino también de la implementación de esta.

Expertos han apuntado cómo en algunos países informar o pensar de manera divergente al oficialismo se ha convertido en delito y ha puesto en riesgo la vida de los periodistas. - Foto: Getty Images / Boris Zhitkov

Dentro de los retos que actualmente tiene la información, según han advertido expertos en la Unesco, no solo se encuentra el riego y amenazas a los periodistas, sino también la desinformación misma que se genera en medio del océano de datos que traduce el intranet y la conectividad global.

En medio de la amenaza de la desinformación derivada de la existencia de información peligrosa y errónea rodando por la web, la directora de la Unesco apuntó a que, en medio de ella, se hace aún más necesaria la labor de los periodistas y la credibilidad que a ellos se dé.

Para Guterres, actualmente “la verdad está amenazada por la desinformación y los discursos de odio, que tratan de difuminar los límites entre realidad y ficción, entre ciencia y conspiraciones”.

En medio de su intervención, el secretario de la ONU apuntó a referirse a otro de los problemas del periodismo actual, referido a las faltas de garantías para el ejercicio de un periodismo independiente, y el riesgo que traduce que la tarea de informar termine adoptando actitudes serviles en pro de grupos económicos, yendo más allá de su deber de informar, a crear ambientes propicios para los dueños que han encontrado en los medios una estrategia de crecimiento.

Si bien las redes son un peligro actualmente, el llamado de los expertos es usarlas de forma responsable para la labor informativa, ejerciendo también un contrapeso a la información eventualmente amañada por la tendencia de concentración de los medios en manos de unos pocos.

Dicha situación fue apuntada por el director del reconocido medio estadounidense The New York Times, quien pidió ayudar a que el periodismo creíble no termine ahogado en medio de un océano de desinformación.

Expertos advierten que en el océano de desinformación e las redes sociales, es importante retornar las credibilidad a los medios de comunicación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Cuando la prensa libre se debilita, le sigue casi siempre la erosión de la democracia. Y sin sorpresa, este periodo de debilidad de la prensa coincide con la desestabilización de las democracias y el enardecimiento de las autocracias”, recordó el líder del referido medio.

*Con información de AFP