Según Putin y Zelenski, esto podría pasar en la guerra de Ucrania en el 2024

Guerra de desgaste

Zelenski atribuyó el fracaso de la contraofensiva estival a la falta de municiones y de superioridad aérea. Dos carencias que siguen acusando las fuerzas ucranianas, cuando lo que se dibuja es una guerra de desgaste, con las fuerzas rusas de nuevo tomando la iniciativa en algunos puntos. “Necesitamos apoyo, porque sencillamente no tenemos municiones”, dijo el mandatario ucraniano, que no quiso decir más sobre los planes de su ejército para 2024.

Cansancio de los aliados en Occidente

Zelenski dijo, sin embargo, confiar en que la ayuda siga llegando, y sobre todo que Estados Unidos “no traicione” a Kiev. No obstante, reconoció que teme un giro del lado de Washington si Donald Trump lograra volver a la presidencia tras las elecciones de noviembre de 2024.

Falta de hombres

Ante la evidente falta de soldados en el frente, de más de mil kilómetros, Zelenski mencionó un plan del ejército que propone movilizar “entre 450.000 y 500.000 personas más” en 2024, aunque no se pronunció al respecto. Para paliar la falta de municiones, dijo también que el objetivo es producir “un millón de drones el año próximo”.

Sin negociaciones a la vista

Zelenski insistió en que el objetivo es recuperar el control de todos los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur del país, incluyendo Crimea, anexionada en 2014 por Moscú. “La estrategia no puede cambiar”, aseveró. También descartó toda negociación con Moscú. “A día de hoy, no es pertinente. No veo que Rusia lo esté pidiendo, ni lo veo en sus actos. Y en la retórica, sólo veo insolencia”, señaló.