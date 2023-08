Sexo con un ex: este fue el ultimo deseo de una mujer en estado terminal a su esposo

Es el caso de una mujer que fue diagnosticada con una enfermedad terminal y como último deseo, le pidió a su actual esposo que la dejara tener sexo con su ex , algo que por supuesto ha generado opiniones divididas a través de las redes sociales.

De acuerdo con el relato del sujeto, los médicos le informaron a la mujer que en cerca de cinco meses deberá movilizarse en una silla de ruedas y, transcurridos otros tres meses, lo más normal es que se encuentre postrada en una cama, aunque apuntó que tal parece que la situación no empeorará “más rápido”.

El protagonista contó que desde hace diez años tiene la relación con su pareja, tiempo en el que le ha intentado entregar lo mejor de él y hacerla feliz , por lo que no sabe qué será de su vida cuando ella se vaya de este mundo.

El insólito deseo de la mujer

Dado el gran amor que le tiene, tras escuchar la noticia prácticamente su mundo se derrumbó y por eso estaba dispuesto a cumplirle todo lo que ella le pidiera, de tal forma que pudiera disfrutar al máximo estos últimos meses de vida. Sin embargo, el deseo de la mujer lo sorprendió y ahora no sabe qué decisión tomar.

y agregó: “Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo”.

El sujeto explicó que esta situación es “horrible” y ahora se encuentra en todo un dilema, pues no sabe si acceder al deseo de su esposa o, por el contrario, negárselo, aunque no descartó que esto lo haría sentir culpable.

“Honestamente me siento muy enfadado y traicionado porque ella me pida esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí, porque ella se está muriendo” , dijo.

“Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”, agregó.

No obstante, también hay algunos usuarios que aseguran que el hecho es falso, pues no pueden llegar a entender que la mujer le hiciera ese pedido a su esposo. Además, también hay quienes se encuentran expectantes ante cómo se desenlazará esta situación, pero por el momento no se conocen más detalles de lo sucedido.