“Su alianza con Maduro le va a explotar en la cara”: Andrés Oppenheimer critica al gobierno de Gustavo Petro y da las claves para la felicidad en los países de la región

Andrés Oppenheimer: Todos mis libros anteriores han sido sobre política, economía, innovación, educación. Y este libro surge de lo que pasó hace seis años, más o menos, con las revueltas sociales en Chile, Perú y Colombia, que me hicieron preguntarme qué está pasando en los países más estables de América Latina que hay tanta gente inconforme. Por ejemplo, Chile es como el modelo a seguir en la región. Y de repente, la gente se abrió en la calle a protestar masivamente. Lo mismo después en Perú y en Colombia. Lo que hice en esta investigación fue ir a los países más felices del mundo y a los que están haciendo las cosas más interesantes para mejorar la situación de vida, y ver qué están haciendo los gobiernos, las empresas y las escuelas para aumentar la felicidad de la gente.

A.O.: Los colombianos son mucho menos felices de lo que creen. Porque en el ranking mundial de satisfacción de vida que saca todos los años el World Happiness Report está de 72 entre 143 países evaluados. Hace cuatro años estaba en el puesto 44. Esto rompe con lo que muchos piensan desde acá. Y el motivo por el que hay esa creencia errónea es que las encuestas que muestran a Colombia como un país feliz no son encuestas de satisfacción de vida sino de alegría. La sensación de felicidad es un fenómeno permanente que tiene que ver con tus condiciones de vida, que incluyen si tienes un buen salario que cubre tus necesidades básicas, si tienes un seguro de salud y si tus necesidades básicas están satisfechas.

A.O.: Muchos políticos le dijeron a la gente que Chile ya estaba en las puertas del primer mundo. Y la gente que no llegaba a fin de mes o que vio que su jubilación no alcanzaba salió a la calle a protestar. Entonces, yo creo que fue un choque de expectativas incumplidas, más que nada. Pero no es un fracaso como lo de Venezuela, que está hasta el final de los rankings de felicidad, junto con Zimbabwe. Una prueba más de que la miseria económica conduce a una mayor infelicidad.