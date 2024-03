Supermartes en EE. UU. Trump celebra “una noche increíble” y Biden advierte que un segundo mandato de su rival traerá “caos”

La noche increíble de Trump

“¡Gracias - MAGA!”, escribió antes en su plataforma Truth Social, utilizando el acrónimo del lema trumpista “Make America Great Again ” (“Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”) y enumerando los estados donde ha ganado.

Trump afirmó que si hubiera estado en el poder “Rusia no habría atacado Ucrania, Israel no habría sido atacado, Irán no tenía dinero, (...) ni siquiera para Hezbolá”, mientras que “no había inflación”, que “está destruyendo a la clase trabajadora”. Además, ha criticado la gestión de Biden en la frontera, donde las autoridades federales están enfrentadas políticamente con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por el control migratorio.