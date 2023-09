🔴 Temblor en Venezuela hoy, 19 de septiembre, en vivo: ¿cuál fue su epicentro y magnitud?

Una vida tras terremoto en Marruecos

鈥淓n ese momento, yo no era consciente de que hab铆a perdido las dos piernas. Ten铆a a mi hijo en los brazos y eso era lo importante. Fue mi mujer quien me dijo que me hab铆an cortado las piernas鈥, cont贸 a AFP . 鈥淢ir茅 la parte inferior de mi cuerpo y empec茅 a gritar鈥.

鈥淢i vida va a cambiar鈥

鈥淵o ya no puedo moverme. Mi primo me ayuda d铆a y noche. Necesito ayuda hasta para el gesto m谩s nimio鈥, relat贸 el joven, quien antes de la tragedia era obrero. 鈥淎hora me siento como si fuera un reci茅n nacido que no puede hacer nada鈥.