“Tiene los días contados”: mayoría opositora pide cese del gobierno interino de Juan Guaidó

Está clara la postura de la oposición en Venezuela y la petición de una gran mayoría de la oposición en el país que pidió considerar el cese de funciones de Juan Guaidó como jefe del “gobierno interino” tras cuatro años en el cargo.

Fueron 69 de 112 opositores quienes firmaron un comunicado en el que pedían “el cese de las funciones del gobierno interino previsto para el próximo 4 de enero”.

La Asamblea Nacional de Venezuela, que fue conformada en 2015 y que defiende su vigencia al argumentar que los comicios legislativos de 2020 en el que triunfó el chavismo fueron fraudulentos, ha tomado una decisión que cambiará el rumbo de la oposición en el país.

El Parlamento aprobó en primera discusión cesar al dirigente opositor Juan Guaidó al frente del gobierno interino tras considerar que después del tiempo que lleva en el cargo no ha cumplido los objetivos esperados.

De esta manera, la asamblea dio luz verde a la petición presentada por los partidos opositores Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) con 72 votos, información que fue publicada vía Twitter.

#ANLegítima aprobó en primera discusión Proyecto de reforma de Ley del Estatuto de Transición que propone suprimir Gobierno Interino propuesto por AD, PJ, UNT y MPV



Lee la nota completa aquíhttps://t.co/z8SPTZuSjU — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) December 22, 2022

La petición de la oposición, de la que se desmarca Voluntad Popular –el partido de Guaidó y Leopoldo López– ha cosechado nueve abstenciones y viene de la mano de los principales partidos de la oposición, que consideran que hay que “asumir responsabilidades”

Uno de los líderes de este proceso es el dirigente del partido Primero Justicia, Alfonso Marquina, quien realizó el comunicado hablando a nombre de los diputados opositores que en 2019 apoyaron a Juan Guaidó.

“El gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática, fue un instrumento necesario en su momento, pero hoy estamos nombrando una comisión para la protección de todos los activos”, dijo Marquina.

Juan Guaidó se ha mostrado preocupado de dejarle “las puertas abiertas” al chavismo de no llegar a un consenso sobre la presidencia interina. “Esto no es sobre Juan Guaidó, la discusión no es sobre si yo ejerzo un rol u otro” y aseguró que lo importante es “alcanzar el cambio y defender la democracia”.

“Hoy fue la primera discusión. Vamos a una segunda en la que debemos abonar en la unidad porque es lo que espera Venezuela. Nuestro esfuerzo debe estar conducido hacia la reunificación del país”, explicó Guaidó en su perfil oficial de Twitter, argumentando que “suprimir el artículo 233 solo le daría terreno a la dictadura”.

Suprimir el art. 233 no genera certeza alguna, solo le daría terreno a la dictadura.



Hoy fue la primera discusión, vamos a una segunda en la que debemos abonar en la unidad porque es lo que espera Venezuela.



Nuestro esfuerzo debe estar conducido hacia la reunificación del país. — Juan Guaidó (@jguaido) December 22, 2022

El peso político en el exterior y el liderazgo dentro de la oposición en Venezuela han sido algunas de las razones por las cuales se han tomado este tipo de decisiones respecto al cargo que ejerce Juan Guaidó desde 2019, cuando se proclamó como “presidente interino” del país.

Estados Unidos sigue siendo su principal aliado, pero en el camino perdió el respaldo de países como Argentina, México, Perú y, más recientemente, Colombia, con la llegada del izquierdista Gustavo Petro a la Presidencia.

El grupo de opositores considera que la oposición debe concentrarse en conseguir “elecciones libres, justas y verificables, la recuperación del nivel de vida de la población” y la atención a la emergencia humanitaria.

*Con información de la AFP y Europa Press.