Trabaja desnuda: esta es la mujer que gana miles de dólares por limpiar casas

Lottie Rae tiene 32 años y ha trabajado como aseadora desde hace 6 años con un salario más amplio que las otras limpiadoras del área gracias a un plus en su servicio: realizar el aseo completamente desnuda.

Su paga es de 50 libras esterlinas la hora, es decir, 293.000 pesos colombianos, lo que promediaría, más o menos 2 millones de pesos si cumpliera con las 8 horas de jornada laboral al día.

Según el diario británico Daily Mail, Lottie ha trabajado como limpiadora desde el 2017 y ha tenido diferentes tipos de clientes, algunos quieren compañía, otros son naturistas y hay algunos otros que “esperan algo más”.

“Hay unas pocas personas que son espeluznantes: un puñado de los tipos que limpio para limpiadores de libros con la premisa de que obtendrán algo más”, dijo la limpiadora y aseguró que tiene muy claro que su trabajo es limpiar, pese a que sus clientes aseguran que hay otras limpiadoras como ella que “han dado masajes”, narra el Daily Mail.

La mujer se siente empoderada y asegura que este trabajo le ha ayudado a describirse como una persona de “espíritu libre “,lo que también la hace sentirse segura de sí misma, “el dinero definitivamente ha ayudado. No lo haría si no me pagaran el incentivo financiero”, dijo la mujer.

Pese a haberlo intentado en otro tipo de trabajos, como por ejemplo vender ropa de segunda mano, Lottie decidió iniciar una nueva labor en un área local con una amplia variedad de clientes, son jóvenes y personas de edad, unos quieren compañía y otros solamente probar cosas nuevas.

Según los cálculos, al ganar 50 libras la hora, Lottie puede ganar hasta 2 millones de pesos al día - Foto: Getty Images

La mujer, como lo cuenta al diario británico, tuvo algo de miedo al principio, pues no sabía qué tan seguro iba a ser trabajar sola y sin nada de ropa puesta, “‘el primer trabajo para el que me contrataron no terminé yendo”, aseguró Lottie pues vio la ubicación de la casa que limpiaría y estaba muy lejos y con un bosque detrás, donde se suponía que iba a caminar al salir en horas de la noche.

Sin embargo, cuenta, después pensó en el futuro y dijo “puedo hacer esto”, de esta manera comenzó a aceptar los trabajos, asegurando que ha conocido a muchas personas a lo largo de los años y también a visitado muchos hogares, unos más sucios que otros.

“Mis amigos y familiares saben lo que hago, pero creo que se preguntan por qué lo hago, piensan que todos los hombres son raros y dan miedo pero básicamente son buenas personas”, dijo Lottie.

Lo próximo a pensar es en lo que puede pensar la pareja de la limpiadora, quien según ella, está de acuerdo con lo que hace, incluso, sus anteriores parejas también: “durante los últimos seis años he tenido varias relaciones y todos han estado de acuerdo con eso, mi pareja ahora me apoya, pero muchos amigos de mi pareja no lo hacen”, según relató a medios.

Si bien la mujer ha recogido buenas ganancias por el trabajo, también confiesa que fue muy duro al principio pues no estaba segura de hacerlo - Foto: 123RF

En uno de sus relatos, la limpiadora asegura que ha vivido distintas experiencias haciendo su trabajo sin ropa, incluso ha tenido que hacerlo donde los clientes se desnudan por completo, al igual que ella, y otros no les importa si limpia o no, sólo quieren compañía.

“Otro tipo con el que he trabajado [durante los seis años completos] es nudista”, quien está desnudo cuando ella llega y siempre tomando un café, juegan con el perro y después se pone a trabajar, cuenta la mujer al diario The Mirror.

En su cuenta de Instagram, @musings_from_a_naked_cleaner, donde cuenta alguna de sus aventuras, tiene un poco más de 2 mil seguidores y en su biografía dice: “He estado limpiando las casas de la gente desnuda durante más de 5 años. Aunque esta teoría parece relativamente fácil, mis experiencias han sido cualquier cosa menos...”