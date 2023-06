Tragedia del sumergible Titán: devastadoras declaraciones de la familia que perdió a papá e hijo en el accidente

El mundo continúa con gran consternación, luego de la tragedia que tomó por sorpresa a más de uno y conocerse la muerte de los 5 tripulantes del sumergible que estuvo perdido desde el pasado domingo, 18 de junio, y que el pasado jueves 22 de junio se confirmó su implosión.

La familia de un empresario y su hijo, ambos con nacionalidad pakistaní y británica, que fallecieron junto a otros tres pasajeros en la implosión cerca del pecio del Titanic, expresaron el viernes su “profundo dolor” por su desaparición.

Shahzada y Suleman Dawood, desaparecidos del sumergible Titán - Foto: AFP

Shahzada Dawood era un hombre de 48 años y se encontraba allí con su hijo Suleman, de 19; formaban parte de una familia que fundó uno de los imperios industriales más exitosos de Pakistán. El joven, de acuerdo con información compartida en medios internacionales y las redes sociales, acababa de finalizar, apenas, su primer año de universidad.

Suleman, de acuerdo con lo registrado en la NBC News, con declaraciones a ese medio de la hermana mayor de Shahzada, Azmeh Dawood, el universitario de tan solo 19 años “no estaba muy preparado y se sentía aterrorizado por el viaje para explorar los restos del Titanic”.

“Los últimos cuatro días fueron angustiosos para Azmeh. Estaba pegada a la cobertura de noticias de televisión de la caza del Titán, desesperada por actualizaciones sobre su hermano y sobrino, y temiendo lo peor”, indicó la NBC.

“Siento que me han atrapado en una película realmente mala, con una cuenta regresiva, pero no sabías para qué estabas contando. Personalmente, me ha resultado un poco difícil respirar pensando en ellos”, manifestó Azmeh Dawood.

Sumergible turístico perteneciente a OceanGate germi en la superficie del agua en un mar. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan por parte de la Guardia Costera de EE. UU. en Boston después de que un submarino turístico que se dirigía al sitio del naufragio del Titanic desapareciera frente a la costa sureste de Canadá. (Foto de Ocean Gate / Handout / Agencia Anadolu a través de Getty Imágenes) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los padres del hombre, Hussain y Kulsum Dawood, pidieron en un comunicado a las personas que “mantengan en sus oraciones a las almas de los difuntos y a nuestra familia”, dado que el dolor de una doble partida se hace difícil de sobrellevar. “El inmenso amor y apoyo que recibimos continúa ayudándonos a soportar esta pérdida inimaginable”, agregaron.

“Con gran dolor anunciamos la muerte de Shahzada y Suleman Dawood”, escribió en un comunicado la fundación Dawood, a cargo de las acciones filantrópicas de la familia, en particular en el sector educativo.

A las 6:08 a. m. de este jueves 22 de junio el sumergible se quedó sin oxígeno. - Foto: Reuters / OceanGate Expeditions

“Estamos sinceramente agradecidos a todos los que participaron en las operaciones de rescate. Sus incansables esfuerzos nos han dado fuerza durante este período”, indicó el comunicado, firmado por los padres de Shahzada, Husssin y Kulsum Dawood.

Hussain Dawood era uno de los hombres más ricos de Pakistán, al frente de un conglomerado que incluye entre otros la compañía Engro, especializada en fertilizantes.

Engro dijo en un comunicado que acogía “con el corazón encogido y gran tristeza” la muerte de Shahzada, quien era el vicepresidente, así como la de “su amado hijo”.

La Guardia Costera estadounidense y los organizadores de la expedición anunciaron el jueves que los cinco pasajeros a bordo del sumergible Titán perdido el domingo cuando efectuaba un viaje turístico al pecio del Titanic, en el Atlántico Norte, perdieron la vida por la “implosión catastrófica” de la nave.

La identidad de los tripulantes

El primero de los tripulantes conocidos es Hamish Harding, el destacado magnate británico, ocupa la posición de presidente en Action Aviation, una empresa que comercializa aeronaves a prominentes empresas, celebridades, líderes políticos y atletas acomodados.

Otro de ellos, era reconocido como ‘El eminente investigador del Titanic’, Paul Henry Nargeolot es un consumado especialista en la historia del famoso buque. Ha liderado cerca de treinta expediciones a los restos del lujoso crucero que se hundió en 1912.

Stockton Rush - Foto: AFP

Stockton Rush, reconocido como el máximo responsable de OceanGate, asume el cargo de CEO en esta empresa que coordina dicha travesía. Posee un título en ingeniería aeroespacial y fue el fundador de la compañía en el año 2009. Aunque el piloto no ha sido identificado oficialmente, se presume que Rush cumple con este rol, ya que se estima que el sumergible cuenta con cinco ocupantes en total.

*Con información de AFP.