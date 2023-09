Tragedia en Italia, una niña murió durante una exhibición militar aérea, esto fue lo que pasó

El hermano de la niña, de nueve años, resultó gravemente herido por las quemaduras que le han afectado todo el cuerpo. Los padres de ambos y el piloto también están heridos, pero sus vidas no corren peligro, informa la agencia de noticias italiana AGI.

Impactantes imágenes

Situación

De acuerdo con el medio Today Italia , el avión impactó contra el fondo de la pista de despegue y el violento impacto se dio contra un automóvil que circulaba por la carretera y que serpenteaba al lado de la pista, aunque en el video no se alcanza a ver.

Causa

Oficialmente, no se ha hablado de las causas: “Se están realizando investigaciones que serán largas y complicadas. No es momento de diagnósticos. Aún no puedo decir nada sobre las causas”, aseguró Goretti, quien además explicó que necesitaban contar con todas las piezas de información, antes de emitir cualquier veredicto: “Necesitamos recoger las distintas piezas del avión y los restos del automóvil”.