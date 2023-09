Trágica muerte en Francia, un adolescente en una moto se estrelló contra un carro de policía y falleció ¿Qué se sabe?

¿Qué pasó?

El joven iba en una moto scooter o motoneta y le pidieron detenerse aparentemente por no llevar casco. | Foto: Getty Images

Persecusión

De acuerdo con el diario francés Le Parisien el accidente se dio cuando la policía perseguía al joven mientras huía, en un seguimiento “a distancia”. Fue entonces cuando otra patrulla en un automóvil llegó a un cruce y el joven, que en ese momento se encontraba mirado hacia atrás, no pudo evitar el impacto.

Ese segundo carro de la policía no se encontraba allí casualmente, llegó al sitio porque se le había informado de la negativa de un joven a acatar la orden de detenerse.

Este mismo jueves se presentó una una con acción civil en nombre de la familia de Sefa: “Parece que la colisión con el vehículo policial no fue accidental sino que fue buscada y provocada por la policía”, afirma la denuncia, según Le Parisien .

De acuerdo con información publicada en redes sociales la policía habría intentado detener al joven por no llevar un casco: “La policía atropella a un hombre que iba rápido en scooter (motoneta) en Elancourt, perseguido por agentes policiales por no llevar casco y acabó atropellado. La historia continúa, la policía debe protegernos pero no de esta manera”, escribió un internauta en redes sociales, compartiendo imágenes del lugar de los hechos.