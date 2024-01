Tras la crisis, el presidente de Ecuador dice que “hay más tranquilidad” y menos asesinatos

Hay “menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, está denunciando también a los vacunadores (extorsionadores) que antes por miedo no lo hacía”, dijo el mandatario al canal Teleamazonas. “Es para mí la victoria más grande”, añadió el presidente de 36 años, en el poder desde noviembre.

La militarización "puede producir efectos inmediatos en cuanto a la sensación de seguridad de la gente, por lo que ve en los medios, pero no reduce la criminalidad ni reduce sustancialmente en un año la tasa de homicidios", dice Renato Rivera. | Foto: AP

“No podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en dos semanas (...) hay que seguir luchando”, añadió. Su denominado Plan Fénix de seguridad deja desde el 9 de enero casi 2.800 detenidos, cinco “terroristas” abatidos, 32 presos fugados recapturados y once policías secuestrados liberados.