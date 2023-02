Ucrania descarta que China esté planeando enviarle armas al ejército ruso

El jefe de inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, no ve “ningún indicio” de que China vaya a suministrarle armas a Rusia, aseguró en una entrevista divulgada el lunes por la radio Voice of America. Altos cargos estadounidenses habían dicho que están “seguros” de que China está considerando suministrarle equipo letal a Moscú y que hay una campaña diplomática en marcha para impedirlo.

Pero al ser consultado sobre esa posibilidad en la extensa entrevista, Budanov declaró: “No comparto esa opinión”. “En este momento no creo que China acepte transferir armas a Rusia (...) No veo ningún indicio de que tal cosa siquiera esté siendo discutida”, afirmó.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó semanas atrás su preocupación sobre el potencial envío de armas en una tensa reunión con su par chino, y el director de la CIA dijo el domingo en una entrevista que Pekín estaría considerando esa posibilidad.

Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, había reportado la posibilidad de que China ayudara a Rusia en la guerra. - Foto: via REUTERS

Entre tanto, medios de prensa en Estados Unidos citaron a autoridades no identificadas según las cuales China está decidiendo si envía drones y ciertas municiones a Rusia. Consultado sobre los señalamientos estadounidenses, Budanov respondió: “Soy el jefe de inteligencia y dependo, con todo respeto, no de opiniones de personas individuales, sino de hechos. No veo tales hechos”.

Al ser preguntado dónde Rusia podría buscar armas, Budanov respondió que, aparte de informes sin confirmar de embarques de Corea del Norte, “casi el único país que actualmente transfiere armas más o menos serias es Irán”.

De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el viernes que no anticipa “una iniciativa importante” de China para suministrar armas a Rusia en su guerra contra Ucrania. “No anticipo —aún no lo hemos visto, pero— una iniciativa relevante de China para suministrar armamento a Rusia”, dijo.

Biden explicó que, en una conversación con el presidente chino Xi Jinping el pasado verano, le dejó claro cuáles serían las consecuencias de proveer armas a Moscú.

Joe Biden también había bajado los humos acerca de una posible intervención china en la guerra. - Foto: AP / Evan Vucci

¿Sin condiciones para la paz?

Rusia juzgó este lunes que el plan propuesto la semana pasada por China para resolver el conflicto en Ucrania “merecía la atención”, pero que las condiciones necesarias para una solución “pacífica” no están reunidas “por ahora”.

“Consideramos el plan de nuestros amigos chinos con una gran atención (...) Es un largo proceso. Por ahora, no vemos las premisas para que este asunto pueda tomar una vía pacífica”, le declaró a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

“La operación militar especial (en Ucrania) continúa”, agregó. El viernes, justo un año después del inicio de la ofensiva rusa, China publicó un documento de 12 puntos en el que llama a Moscú y Kiev a negociaciones de paz.

Pero si China busca imponerse como mediador en este conflicto, su posición de aliada de Rusia la descalifica ante los ojos de Occidente, que apoya a Ucrania. Rusia y Ucrania no mostraron hasta el momento ninguna voluntad seria de iniciar negociaciones y reaccionaron con prudencia a la propuesta del gigante asiático.

La guerra en Ucrania parece aún estar lejos de terminar. - Foto: Foto AP/Felipe Dana, archivo

Por otra parte, el Kremlin calificó este lunes de “absurdo” el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea (UE) a Rusia el viernes, y que apunta contra 121 individuos y entidades.

“Todo esto es absurdo. Vemos que colocan bajo sanciones a cualquiera (...), solo para hacer nuevas listas”, declaró Peskov, quien agregó que esas medidas no iban a “afectar” a las personas sancionadas. Para el Ministerio ruso de Exteriores, las sanciones son “intentos fútiles e imprudentes” para “socavar nuestro sistema industrial y nuestro potencial financiero”.

“Preparamos medidas de represalia (...) que seguirán siendo elaboradas bajo el principio de una estricta reciprocidad y de la inevitabilidad del castigo”, afirmó Maria Zajárova, portavoz de la diplomacia rusa, en un comunicado.

Con información de AFP.