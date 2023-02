Guerra Mundial: Zelenski de Ucrania advirtió sobre alianza que detonaría una confrontación global

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que si China llegara a aliarse con Rusia sería el detonante para una guerra a escala “mundial”, a solo días de que se cumpla un año desde que se elevaron las confrontaciones. Sus palabras las hizo en relación con la ambigüedad mostrada por el ‘gigante asiático’ que ha intentado mantenerse al margen del conflicto.

En declaraciones al diario alemán Die Welt el mandatario reconoció que no veía, al menos en el corto plazo, una cercanía de China con su país; no obstante, extendió su temor de que eso sí tenga lugar entre Pekín y Moscú. Según él, la administración de Xi Jinping es consciente sobre los riesgos de tomar una posición ‘extrema’, por lo que esa nación solo ha salido públicamente a desmentir que haya una alianza.

En esa línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió a los señalamientos de Estados Unidos sobre una presunta intención de suministrar ayuda militar a Rusia. Lo anterior, de cara al primer aniversario de la guerra en Europa del este que ha mantenido en vilo al mundo y cuya fecha de terminación es incierta.

Ilustración de las banderas estadounidenses y chinas. Ambos países, en tensión. - Foto: Reuters / Dado Ruvic/Ilustración

“China se mantiene fiel a sus principios” y “se compromete a promover conversaciones de paz y desempeñar un papel constructivo”, dijo el portavoz de esa cartera, Wang Wenbin. Justamente las hostilidades, que no son de reciente data, entre Pekín y Washington, pasaron de las recientes acusaciones de espionaje al conflicto en torno a Ucrania.

Las tensiones, a un año de guerra

A solo días de que se complete el primer aniversario de la guerra en esa parte del mundo, pero que ha estado en el radar global, Zelenski dijo a Die Welt cómo recibía, en lo personal, esta fecha. El jefe de Estado destacó a su familia como el motor que le mantenía en pie de batalla.

“No estoy mal, me siento fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque todavía puedo ver a mis hijos de vez en cuando, justo ayer estuve con ellos. Mi hija ya es mayor y mi hijo tiene diez años. Él es el que me da mucha energía. Estos dos me dan superpoderes”, admitió el ucraniano a ese medio europeo.

Tensiones por el primer aniversario de guerra entre Ucrania y Rusia. - Foto: Mandel NGAN, Mikhail Metzel / AFP / SPUTNIK

El llamado a sus aliados continúa siendo que Ucrania reciba mayor asistencia militar y el tiempo no sea un factor en contra. De hecho; hace algunos días (en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que participó por videoconferencia) dijo que “la demora siempre ha sido y sigue siendo un error” en la búsqueda de salir vencedor frente al presidente Vladimir Putin.

China llama a “promover el diálogo”

Este martes, el ministro de Exteriores de China, Qin Gang, aseguró que la nación estaba “profundamente preocupada” por el conflicto entre Moscú y Kiev que se está “intensificando e incluso saliendo de control”. El titular de esa cartera mencionó, con motivo del primer aniversario de esa guerra, que el ‘gigante asiático’ intentará promover una salida diplomática que ponga fin a las tensiones.

Gang hizo un llamado a “trabajar con la comunidad internacional para promover el diálogo y las consultas, responder a las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común”. Además, añadió que se urgía “a los países involucrados a cesar de alimentar el fuego lo antes posible (y), dejar de culpar a China”.

Una familia rusa sigue de cerca el discurso del presidente Vladimir Putin. - Foto: AFP / Yuri Kadobnov

También instó a que se termine con la ‘campaña’ de temor de “hoy Ucrania, mañana Taiwán”, en alusión a los choques que libra con esa región que reclama soberanía. “Las presiones e intentos de contener a China provenientes del exterior se vuelven más y más fuertes, empeoran más y más, planteando una seria amenaza”, recalcó.

*Con información de Europa Press y AFP.