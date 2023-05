Un amor en fotos: así es la relación de Daniel con la famosa siamesa mexicana: “era diferente a los demás”

Una historia ‘idílica’ se ha robado la atención durante las últimas semanas, luego de que se conociera el caso de Carmen y Lupita, siamesas mexicanas unidas por la pelvis y se han convertido en toda una sensación en redes sociales. Las jóvenes comparten su sistema reproductivo, aunque una de ellas afirma ser asexual, es decir, no siente atracción hacia alguien.

Así como son múltiples las cosas que les vinculan también mantienen diferencias, pero 22 años han sido más que ‘suficientes’ para sobrellevarlas. Además, la unión entre ellas no se limita a la condición física, pues tienen objetivos profesionales en común y dejan entrever no solo las ganas de salir adelante, sino una valentía y amor por la vida que las caracteriza.

Las siamesas migraron desde México hacia Estados Unidos cuando eran bebés y, hoy en día, viven en Connecticut. En lo que respecta a sus propósitos académicos, hay otro aspecto que les relaciona: ambas se inclinan por la veterinaria y, buscando ese sueño, Carmen ya está en la universidad para ser enfermera, mientras su hermana quiere comenzar con un técnico en ese ámbito.

El amor entre Daniel y Carmen

De la vida de estas siamesas ha resaltado también la relación que tiene Carmen con Daniel, un joven al cual conoció en una aplicación de citas y quien, para ella, “es diferente a todos los demás”. Según dijo en conversación con Today.com, desde el momento cuando se conocieron, él supo del diagnóstico que tenía con su hermana y ella destacó la ‘ausencia’ de prejuicios, en ese sentido.

De hecho, en diálogo con ese medio, la joven reconoció que, antes de conocerlo, hubo varias ocasiones en las cuales canceló citas a último minuto con otras personas porque estaba ‘llena‘ de inseguridades. Esa sensación fue pasando a segundo plano con este hombre.

Ya son casi tres años desde que Daniel y Carmen se conocieron; los planes a futuro no están alejados en los temas de conversación, mientras esperan irlos ‘solidificando’ con el tiempo. Su meta es irse a vivir juntos para luego comprometerse; a esto se suma la ‘ventaja’ de que Lupita tiene una buena relación de amistad con él.

Tener hijos no está entre los planes de Carmen y Daniel. - Foto: Instagram / @it.be.dan

“Es divertido porque me quedo dormida más tarde que Lupita, pero cuando Daniel se queda me duermo rápidamente (...). A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel. Así que tratamos de llegar a compromisos. Como que (mi hermana) escogerá dónde salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer”, dijo Carmen.

¿Se contempla un embarazo?

Las mexicanas, radicadas en Estados Unidos, tienen endometriosis. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este es un padecimiento en el cual en la zona externa del útero crece un tejido que podría dificultar quedar en embarazo. Además, tener hijos no se sitúa entre las prioridades de Daniel y Carmen, aun cuando ella afirma que a los dos les encantan los niños.

Las siamesas quieren enfocarse profesionalmente en el ámbito de la veterinaria. - Foto: Instagram / @it.be.dan

“Tanto Daniel como yo amamos a los niños, pero no queremos ninguno propio (...). Lupita y yo no podemos quedar embarazadas, tenemos endometriosis y también estamos con un bloqueador de hormonas que nos impide menstruar”, reveló a Today.com.

La pareja se conoció en una aplicación de citas hace casi tres años. - Foto: Instagram / @carmen_andrade2000

Aunque las siamesas reconocen que, de niñas, no faltaron algunos comentarios negativos, uno de sus objetivos, con el auge que tienen en redes sociales, es ‘normalizar’ su condición y que se empiecen a dejar atrás los prejuicios. “Debes recordar: no solo somos gemelas unidas, somos personas”.

También hacen hincapié en la importancia de disfrutar la vida; por ello, no solo van a conciertos sino a viajes. Un objetivo a corto plazo, es retomar el ejercicio que empezaron a relegar cuando llegó la pandemia de coronavirus.