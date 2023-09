Un año sin la reina Isabel: así fueron sus últimos días

Por eso, a pesar de que su muerte era previsible dada su avanzada edad, 96 años, el Reino Unido y el mundo no dejaron de conmocionarse con la partida de esta mujer que, aunque conocida en las cuatro esquinas del planeta, siempre fue un misterio.

“Para un moderador de la iglesia hablar de cuestiones de fe es normal, pero me interesó mucho el modo en que ella quería hablar de su propia fe”, dijo Ian Greenshields.

“Era el año de su Jubileo de Platino así que ella estaba mirando atrás. Tenía una memoria extraordinaria. No tenía remordimientos y estaba muy en paz ”, contó el sacerdote.

Cuando llegó a Balmoral, expresó también, se sorprendió de que su visita no hubiera sido cancelada, debido a que encontró a la reina más endeble de lo que esperaba.

No obstante, las cosas ya no eran lo mismo que antes, explicó. Si en el pasado Balmoral contemplaba un frecuente desfile de visitantes, su familia y allegados ahora habían decidido reducir al mínimo las visitas para no cansar a la reina.