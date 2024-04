Un distinguido investigador hace una aterradora predicción sobre la IA y el fin de la humanidad, ¿moriríamos en 200 años?

A medida que las sociedades inteligentes evolucionan y experimentan con la IA, muchas pueden enfrentarse a la destrucción en apenas uno o dos siglos debido a la naturaleza abrumadora de la superinteligencia artificial (ASI) no regulada, según el experto, la cuenta regresiva podría no superar los 200 años para que la IA no regulada se convierta en un problema mayor.