Un hombre de Nueva Jersey ha volado 23 millones de millas con un pase de por vida de 290.000 dólares

Tom Stuker, de 69 años, ha cubierto más millas en el aire que cualquier viajero individual en la historia, sin planes de detenerse.

Después de recorrer 23 millones de millas de viajes aéreos, debe su tiempo en el cielo a una compra que hizo en 1990 cuando consiguió un pase de por vida de United Airlines por 290.000 dólares.

“La mejor inversión de mi vida”, le dijo Stuker al Washington Post.

Y 33 años después de la compra, el asesor del concesionario de automóviles sigue acumulando millas y disfrutando cada segundo desde su asiento favorito, el 1B.

Desde la compra, el nativo de Nueva Jersey ha obtenido una cantidad inimaginable de millas, que puede vender, canjear o subastar, junto con las ventajas de hospedarse en hoteles de lujo en todo el mundo, comidas exclusivas en restaurantes de alta gama y viajes largos a través de Crystal Cruises.

Una vez pasó 12 días consecutivos sin dormir en una cama después de volar de Newark a San Francisco, seguido de un viaje de Bangkok a Dubái y de regreso, que cubrió cuatro viajes alrededor del mundo, y solo dejó los cielos para visitar las salas VIP de los aeropuertos de United, afirma el punto de venta.

Desde la compra, el nativo de Nueva Jersey ha obtenido una cantidad inimaginable de millas. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Si paso más de una semana en un lugar, pienso: ‘Tengo que volver al aire’. Tengo más miedo de estar en tierra que en el aire”, dijo el viajero frecuente a The Post en 2019.

Stuker ha estado en más de 100 países usando su pase ilimitado de United e incluso comparte la riqueza con su esposa, llevándola a más de 120 “lunas de miel”.

Su pasión por volar comenzó después de visitar Australia en 1984 por trabajo y “enamorarse” del país, revelando que ha regresado más de 300 veces.

Stuker dice que viaja por viajar, no por trabajo o vacaciones.

“Quiero decir, ¿por qué Joey Chestnut come perros calientes?”, le preguntó al campeón competitivo de comer. “Realmente amo todo sobre volar”, afirmó.

Stuker incluso tuvo el placer de tener algunas celebridades como compañeros de asiento, como Janet Jackson, Steven Tyler y Bill Murray.

Además, con los miles de vuelos de United que ha tomado, Stuker reveló que incluso ha visto morir a cuatro personas en el aire.

“Todos o la mayoría son ataques al corazón. También había conocido a un par de ellos. Murieron justo en sus asientos. El último tipo estuvo en el negocio conmigo, de Chicago a Narita Tokio”, le dijo al Washington Post.

“Lo taparon con una frazada y le pusieron nuevamente el cinturón de seguridad. ¿Qué más podían hacer?”, relató.

Stuker dice que viaja por viajar, no por trabajo o vacaciones. - Foto: Guillermo Torres Reina /Semana

Solo en 2019, el padre de tres “cubrió más de seis viajes a la luna” en 373 vuelos que suman 1,46 millones de millas; el costo de bolsillo fue de 2,44 millones de dólares sin su pase, informó el medio.

La acumulación de millas de Stuker también vale la pena en el terreno.

El viajero de United ha adquirido una gran cantidad de tarjetas de regalo como beneficio y una vez cobró 50.000 dólares en tarjetas de regalo de Walmart en un solo día.

En los años noventa, este gran maestro de las millas ofreció 451.000 millas aéreas durante una subasta benéfica y ganó una aparición especial en la exitosa serie de comedia Seinfeld.

Su hermano incluso cosechó los beneficios de su millaje después de que Stuker cubriera por completo el costo de remodelar su casa.

Por si fuera poco, cuando Stuker aterriza en un destino y tiene que apresurarse para tomar un vuelo de conexión, United tiene un Mercedes esperando en la pista para que pueda transportarse con estilo hasta su próxima puerta de embarque, afirma The New York Post.

Aunque parece que United Airlines estaría furiosa por los frecuentes vuelos de Stuker, es todo lo contrario.

Para mostrar su agradecimiento a su apreciado miembro, la aerolínea colocó su nombre en dos de sus aviones y pidió su opinión para ayudar a diseñar el menú en sus nuevos clubes Polaris.

Incluso es recibido personalmente por el operador cuando llama al número 800 de la compañía.

La aerolínea colocó su nombre en dos de sus aviones y pidió su opinión para ayudar a diseñar el menú en sus nuevos clubes Polaris. - Foto: Getty Images / Mark Rubens

Ahora bien, para aquellos que esperaban ser tan afortunados como Stuker y obtener un pase ilimitado de United, la aerolínea suspendió la oferta, sin planes de restablecer el boleto aéreo dorado.

Sin embargo, Stuker tiene algunos consejos para otros viajeros frecuentes este verano. Él dice que mentirle al primer vuelo al asistente de cabina puede ayudar.

“Ella es la asistente principal. Siempre digo: ‘¡Te recuerdo! Nos diste un gran servicio la última vez. Quería darte las gracias de nuevo. Incluso si nunca la he conocido. Te garantizo que te traerá todo tipo de cosas gratis”, dijo al medio.

Stuker también recomienda nunca registrar una maleta o empacar demasiado para un vuelo, diciendo: “Todas las ciudades tienen lavanderías. Y tiendas”.

Si se está buscando un asiento en particular, recomienda mantener el mapa de asientos abierto en el teléfono cuando aborde para ver si hay un asiento bloqueado disponible después de que se cierren las puertas de la cabina y tomarlo, le confesó a The New York Post.

“No les importará. Nunca lo vendieron”, reveló.

Finalmente, un consejo que la mayoría de los viajeros pueden seguir: nunca seas la persona que usa su teléfono sin auriculares.

“Cada vez que alguien toma una larga llamada de negocios en el altavoz, siempre digo: ‘Oye, la próxima vez que nos invites a todos a tu reunión de negocios, trae donas’”, dijo al medio.