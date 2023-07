Un jurado declara culpable a exboxeador boricua Verdejo por muerte de su amante embarazada

En cambio los 12 miembros del jurado no llegaron a un acuerdo sobre si el expúgil era culpable de la interceptación y robo de un vehículo con la consecuencia de causar una muerte, ni de portación de arma para cometer un crimen violento.

| Foto: Top Rank via Getty Images

Los fiscales federales recurrieron al testimonio de más de 30 personas, incluido el testigo clave Luis Antonio Cádiz, amigo de Verdejo que está también acusado en el caso. Cádiz se declaró culpable el año pasado tras alcanzar un arreglo con los fiscales, pero no ha recibido sentencia.