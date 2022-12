“Uno da algo bueno y me dan una p… miseria”: hombre se hace viral por despreciar con enojo su regalo de Navidad

En algunas zonas del mundo se ha adoptado la tradición de realizar un juego de intercambio de regalos durante la Navidad, esta actividad tiene una mecánica similar la dinámica del ‘amigo secreto’ y con ella se busca fortalecer la conexión que tienen las personas que hacen parte de ese juego.

Sin embargo, es muy común que al final de la actividad haya un jugador que se sienta decepcionado con el regalo que recibió, pues el presente no guarda equivalencia alguna con el presente que ofreció.

No obstante, lo que si es poco usual en esta dinámica es que el jugador que recibió un obsequio frustrante estalle en cólera y manifieste su rechazo ante la situación y la persona que le entregó dicho presente.

Justamente, por ello un hombre de México recientemente ha ganado una gran popularidad en redes sociales, al protagonizar un video en donde se expone su reacción de furia y descontento ante el objeto que le regalaron.

El usuario de TikTok @choco_juancho_hijo compartió una serie de videos en donde se muestra a un hombre, al que se refieren como ‘don Nico’, que está haciendo un reclamo porque le dieron un pocillo para tomar café como regalo.

Cabe precisar que el motivo de furia del hombre radica en que previamente a realizar el juego se había acordado que los obsequios no podían tener un precio inferior a 500 pesos mexicanos (cifra equivalente a $122.243), por lo tanto, la taza que recibió tenía un valor considerablemente inferior a lo acordado.

“¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza, esas ya son chin…”, expresó el hombre.

Don ‘Nico’ reiteró que precisamente se había fijado el valor de 500 pesos para los regalos como una medida que ayudara a impedir que una persona hiciera un buen regalo y terminara recibiendo una “miseria”.

Mientras don ‘Nico’ continuaba con su reclamo algunos participantes del juego le pidieron que se calmara, pero él no guardó reparos en señalar que había dado un buen regalo y que le estaban pidiendo que se tranquilizara porque ellos no habían recibido una “pinche taza de regalo”.

Además, aseguró que si la situación le hubiese a otra persona es seguro que también se habría molestado por recibir un regalo tan decepcionante.

Aunque el señor ‘Nico’ seguía mostrado su molestia por la taza que recibió, la otra persona le dijo que debería revisar con calma la taza que recibió, pues es un artículo muy bonito y él aún no ha notado su belleza.

Pese a que en repetidas ocasiones le sugirieron al hombre iracundo que observara con más tranquilidad su tasa, él seguía insistiendo en que hubo un trato injusto con él luego comenzó a lanzar insultos contra la actividad y su regalo.

Debido a la actitud que había tomado el hombre, otra persona le dijo que para arreglar el problema le daría 500 pesos mexicanos en efectivo y así se podría solucionar la desagradable situación.

“Cálmate, vamos a hacer una cosa. Tienes razón, dijimos que de 500 pesos. Te voy a dar los 500 pesos, dame la taza, no importa, solo te voy a dar un consejo: nunca juzgues un libro por su portada”, explicó la persona que le dio la tasa.

Segundos después, el joven que estaba grabando el video reveló que al interior del pocillo se encontraba un pequeño objeto que parecía tener algo en su interior. Luego se mostró que se trataba de un fajo de billetes por el valor dos mil pesos, que estaba envuelto dentro del objeto, por lo tanto, el regalo de ‘Nico’ tenía un valor muy superior al límite precio mínimo fijado.

Finalmente, ‘Nico’ accedió a quedarse con los 500 pesos, pues él devolvió la taza y con una sensación de molestia y frustración.