Desgarrador: denuncian que perrita murió infartada por ruido generado por la pólvora en Navidad

La denuncia la hizo la Fundación Colitas Felices, que se dedica al rescate y atención de animales. Desde su cuenta en Twitter, publicó un crudo video, en el que relata que, por cuenta del ruido generado por las explosiones de la pólvora durante la noche de Navidad, se produjo un incidente que les costó la vida a las dos caninas.

Aunque no entrega detalles específicos sobre el sitio donde se produjo, el material grabado, al parecer, en las primeras horas del 25 de diciembre evidencia el deceso de las mascotas. Según se desprende del escueto relato en un hilo de Twitter, una de las dos perras falleció por una afección cardíaca que habría sido causada por la angustia que vivió en el traumático episodio; mientras tanto, la segunda habría muerto producto de un ataque de otros perros, al parecer desesperados también por el estruendo de la detonación de artefactos como los voladores.

“Malditos sean TODOS los que usan la PÓLVORA. Alegre y Ashley murieron por su maldita diversión ¿HASTA CUANDO? A Alegre la atacaron sus hermanos del susto, Ashley le dio un infarto. ESTO NO ES JUSTO, estamos destrozados”, dice el desgarrador mensaje que acompaña al video, en el que aparecen los dos perros sin vida.

El episodio despertó una ola de solidaridad de decenas de internautas, que lamentaron lo que pasó y que urgieron una respuesta de los organismos de protección animal, en aras de que los caninos puedan tener garantizada su tranquilidad ante el uso desmedido de pólvora.

“Qué desasosiego tan bárbaro. Aún las personas, dizque “personas”, no son conscientes del daño tan inmenso que generan prendiendo pólvora. Me duele el corazón ver este video”, asegura una tuitera, identificada como Valentina Sánchez; mientras tanto, @herwinyovany preguntó: “Y para cuando será que prohíben la maldita pólvora. Mis animalitos son 12 y por fortuna hemos logrado que los vecinos más cercanos no utilicen esa maldita pólvora”.

Ante algunos reproches por la publicación, la Fundación Colitas Felices hizo una publicación adicional, en la que explica que debe tomar medidas extremas para intentar proteger a los perros que tiene bajo su cuidado, cuando están expuestos al ruido que genera la explosión de la pólvora, y expresó su preocupación por lo que pasará en las festividades por el cierre del año 2022.

“Y antes de que vengan con sabiduría: TODOS NUESTROS PERROS pasan festividades medicados con aceite de cannabis para mitigar el infierno que viven a causa de la pólvora. ¿Ahora qué va a pasar el 31? Estamos asustados y desconsolados”, asegura la reveladora publicación.

La Fundación expresa su temor por lo que pueden sufrir los animales que están en las ciudades, pues según relata en el hilo de Twitter, a pesar de que su sede está ubicada en una vereda, alejada del casco urbano, los perros alcanzan a escuchar la detonación como si estuviera cerca. “Cada vez es peor, cada vez hay mas pólvora. Nosotros estamos en una vereda, alejados de la ciudad y aun así es un infierno”.

El episodio, que se produjo en medio de la confirmación del incremento de las cifras de personas quemadas por uso de pólvora, especialmente niños, puso de nuevo sobre el tapete la discusión sobre la prohibición absoluta que debe hacer el Gobierno de estos elementos. Aunque hay varias empresas debidamente capacitadas para su uso de manera controlada y en eventos con las más estrictas medidas de seguridad, la venta ilegal y clandestina de elementos como voladores y volcanes, que generan fuertes explosiones, afectan no solo a los menores que terminan con graves secuelas físicas, sino también a los animales.