Veinte años después, los atentados de Madrid siguen causando dolor en los sobrevivientes

Rápidamente, se puso en contacto con su hijo, que, milagrosamente, se había quedado dormido y se había salvado. Pero no pudo localizar a Miryam a pesar de intentarlo todo para encontrarla. “Estuvimos recorriendo kilómetros y kilómetros con unos amigos que me llevaron buscando por todos los hospitales”, recuerda.

“Los hospitales cada hora emitían una nota con nombres de los que habían llegado que estaban ingresados, y querías escuchar su nombre, porque hubiera significado que había aparecido. Pero no escuchamos su nombre”. Finalmente, se dirigieron a un centro para las familias donde esperaron. A las 03:00 a.m., les comunicaron que la chica estaba entre los fallecidos.

Sin perdón

“Ese día mueres, porque aparte del dolor tan intenso, no encuentras una razón, ¿por qué le ha tocado a ella?, ¿por qué ha ocurrido?”, explica, con dos décadas de dolor grabadas en el rostro. Desde entonces, ha hecho campaña para que se haga justicia, durante los años que fue presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Pero su hijo no ha hablado ni una sola vez de aquel día en que mataron a su hermana y él se salvó.

En el primer vagón en el que estalló una de las bombas, Alameda Sánchez, que entonces tenía 40 años, se encontró tendido de espaldas con las puertas y las ventanas del tren reventadas. “No tenía ningún daño físico, lo mío fue en los oídos, que me dolían mucho, (pero) no me impedía hacer otras cosas. En ese momento me dio para ayudarles a ellos, que estaban peor que yo”, cuenta a la AFP, aventurando que probablemente sobrevivió porque estaba sentado en el punto más alejado de la explosión.