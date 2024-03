Venezolano reveló que invadirá casas abandonadas en Estados Unidos: “como dice el dicho, hay que buscar la vuelta”

El venezolano aseguró que el negocio es “expropiar” casas, “ Mi gente he pensado invadir una casa en Estados Unidos , ya que me entere de que existe una ley que dice que si una casa no está habitada podemos expropiarla, muchachos aquí en Estados Unidos también se aplica la invasión de terreno”.

“Creo que ese será mi próximo negocio, invadir casas abandonadas, ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos y me dijeron que llevan 7 casas expropiadas y como dice el dicho hay que buscar la vuelta y la vuelta es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y de la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública, la ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que estén en mal estado podemos llegar y repararlas y vivir en ellas y venderlas, hasta pedir crédito con ellas”, dice el migrante Venezolano.