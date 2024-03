Elon Musk revela su consumo de ketamina y genera polémica, ¿qué efectos tiene?

“Hay momentos en los que tengo una especie de... estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir del estado de ánimo negativo ”, expresó Musk en entrevista con CNN.

“Puedes elegir dónde quieres tu publicidad, junto a qué quieres que aparezca tu anunciante, pero no puedes insistir en la censura de toda la plataforma”, afirmó sobre la supuesta afectación que tendría el consumo de dicha sustancia entre sus inversionistas.

“Si usas demasiada ketamina, realmente no podrás hacer el trabajo. Tengo mucho trabajo, normalmente trabajo 16 horas al día... así que realmente no tengo una situación en la que no pueda estar mentalmente agudo durante un período prolongado de tiempo”, recalcó en la entrevista.