Video | Chamán ‘confundió' a un hombre con un demonio y acabó con su vida; este es el caso

A nueve meses de prisión preventiva fue condenado un hombre en Perú, identificado como Luigi Peralta Mora, quien no medió palabra antes de presuntamente acabar con la vida de Carlos Herrera Veramendi. El deceso fue el desenlace de constantes golpes, pero los detalles del caso mantienen la conmoción entre los habitantes de la ciudad de Cusco.

Según América TV, los hechos ocurrieron a comienzos de febrero, en la calle San Agustín, y quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector. Las imágenes son ahora pieza clave de la investigación, mientras que el señalado, que habría asegurado ser un chamán, permanece bajo custodia policial.

La justicia determinó que el sospechoso deberá pasar, inicialmente, 9 meses bajo custodia policial.

Medios locales informaron que los lugareños dieron aviso a las autoridades, cuando se percataron del cuerpo al lado de una banca, mismo que presentaba señales de violencia. En medio de las indagaciones preliminares se conocieron las imágenes en las que se observa el paso a paso de la agresión que derivó en un resultado fatal.

Así fue la agresión al joven

Inicialmente se había manejado la hipótesis de que la víctima fue blanco de un atraco; sin embargo, el sentido de las indagaciones cambió cuando se reveló el video. En este se observa el momento en el que Carlos Herrera fue abordado en plena calle por Peralta Mora quien, en principio, arremetió contra él por la espalda y lo condujo al piso.

Sin oponer resistencia, el joven agredido se levantó e intentó continuar su camino al acelerar el paso; no obstante, fue en vano porque Peralta lo alcanzó y siguió golpeándolo hasta hacer que nuevamente perdiera el equilibrio. La escena terminó en la Plaza de Armas de Cusco, donde el sospechoso permanecía con el control de la situación y volvió a propinarle una golpiza.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco y Paruro determinó que el peruano debía estar, por lo pronto, nueve meses detenido porque había riesgo de que se escapara y al considerar que representa un peligro para la sociedad. Por su parte, el acusado habría pedido perdón al justificarse en que supuestamente confundió a la víctima con un demonio.

“Estoy muy arrepentido”

“Quiero pedir disculpas, estoy muy arrepentido de lo que ha pasado. No me acuerdo nada por la ingesta de alcohol y algunas sustancias, en ese momento pensaba que esa persona era una entidad oscura o un demonio. A esas horas altas de la noche pensé que era un poseído, que no era un ser de aquí”, recogió el diario Correo.

Según América TV, otra versión apunta a que la respuesta ante el crimen del sospechoso fue que había peleado previamente con Herrera.

El jefe de la región policial de Cusco, Javier Vela, dijo que “cuando se ha realizado la necropsia correspondiente el resultado ha sido traumatismo encefalocraneano grave”.

Según América TV, otra versión apunta a que la respuesta ante el crimen del sospechoso fue que había peleado previamente con Herrera. Su aprehensión se consumó en la Plaza de Armas y se le vinculó con el delito de “homicidio calificado”.

Joven asesinó a otro por un pollo

A mediados del mes pasado un hecho de intolerancia tuvo lugar en el distrito peruano de La Victoria, donde un hombre (que respondía como Erick García Milla Martínez) murió a manos de otro de nacionalidad venezolana. La confrontación también quedó registrada en cámaras de seguridad del sector.

El sospechoso fue identificado como alias "El colombiano", de nacionalidad venezolana.

RPP informó que el altercado se originó cuando supuestamente García le habría arrojado al piso un pollo broaster al victimario, identificado como Yuber Eduardo Vega. La discusión por el alimento llegó a tal punto que este último tomó un destornillador con el que perpetró el crimen.

“García, de 25 años, habría sido asesinado por (...) quien es más conocido como ‘el colombiano’ (...)”, cuya compra terminó en el piso cuando aparentemente Milla trató de quitársela”, dijo el coronel de la Policía Nacional, Jorge Barbosa Jiménez.