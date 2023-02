Irrumpió en la casa de su ex para revisarle el celular y encontró la muerte

En la provincia de Buenos Aires, Argentina, una agente de policía fue señalada como responsable por la muerte de Nahuel Ezequiel Cruz, de 29 años, quien, según medios locales, era la expareja sentimental de la mujer. Los hechos ocurrieron el pasado sábado –18 de febrero– en la localidad de Matanza.

El desenlace fatal se produjo tras varios antecedentes de tensiones entre ambos, que los llevaron a distanciarse, pues Cruz y la sindicada, Gisela Erika Giménez, seis años mayor que él, llegaron a vivir bajo el mismo techo. Según informó Clarín, sobre el individuo pesaba una restricción de alejamiento por hechos de violencia.

Fue justamente en uno de esos incumplimientos de la medida que ocurrió el crimen. El medio mencionado detalló los pormenores de un expediente que refleja las hostilidades en torno a lo que en su momento fue una relación, y de la que algunos allegados calificaron como “tóxica”.

De acuerdo con medios locales, ese día Nahuel Cruz volvió a la casa y buscó arrebatarle el dispositivo móvil a la mujer, lo que derivó en un enfrentamiento que terminó en la muerte, producto de un ataque con arma blanca.

El hombre, de 29 años, habría muerto producto de lesiones con arma blanca (imagen de referencia, no corresponde al caso en mención). - Foto: Getty Images / Ignatiev

Antecedentes de los altercados

La sucesión de eventos se remonta al mes de junio pasado, cuando se conoció la primera denuncia. En ese entonces, y poco antes de la medianoche, Giménez se percató de que alguien estaba ingresando a la vivienda: se trataba de su expareja, a quien vio apropiarse de su celular y después huir.

Enseguida, la policía salió tras Cruz para intentar recuperar el dispositivo y en el reporte quedó plasmado que la uniformada fue blanco de agresión física en su cara y cuello. De igual forma, supuestamente le habría sustraído tanto dinero como sus llaves.

Los argentinos mantenían, según algunos allegados, una relación con complicaciones. - Foto: Facebook / Nahuel Ezequiel

Ese incidente fue el preámbulo de que las tensiones entre ellos estaban lejos de terminar. Pero, según allegados a la pareja, la conducta que constantemente mostraban era ambivalente. Las rupturas y regresos en la relación ya se habían convertido en una constante. “Ella lo denunciaba y enseguida se amigaban y volvían como si nada”, recogió Clarín de uno de los testigos.

“Tenían una relación muy tóxica”

Cruz y Giménez se conocieron hace más de un año, siendo el primero papá de dos menores de una pareja anterior. La incertidumbre en torno al vínculo que no terminó del todo seguía presente. Incluso, ese diario señaló que hace exactamente una semana se registró una denuncia por otro hecho de violencia, pero en los mismos días la mujer difundió en WhatsApp un ramo de rosas “que Nahuel le regaló”.

“Ellos tenían una relación muy tóxica. Se mudaron a Rafael Castillo porque ella no quería que estuviera acá con sus amigos (...). Ella lo mantenía, no lo dejaba que hiciera nada. Se pegaban, se trataban mal, pero estaban separados unos días y volvían a convivir”, dijo a Clarín una familiar de Nahuel Cruz, identificada solo como Luciana.

Tras la muerte del sujeto, sus allegados convocaron para este lunes –20 de febrero– una manifestación para exigir justicia. Además, en redes sociales, un amigo de Cruz, reprochó a la argentina lo sucedido.

La pareja habría mantenido una relación ambivalente, según algunos allegados "tóxica" (imagen de referencia, no corresponde al caso en mención). - Foto: Getty Images / gorodenkoff

“Esta es la policía que mató a ‘Keki’ (como le solían decir). Vivían juntos y Nahuel era la única persona que tenías, le pagabas el alquiler, comida, etc. El único que te llevó a las curaciones y estuvo en todo tu accidente. El único que no te dejó sola, el único que de verdad quisiste y mirá cómo le pagaste. Que se haga justicia, que esto no quede en la nada. Que se sepa que lo que dicen es mentira (...). Lo volviste loco, lo denigraste por ser como era”.

Por su parte, el fiscal del caso, Gastón Duplaá, determinó inicialmente que Gisela Erika Giménez actuó en defensa propia por lo que permanece en libertad.