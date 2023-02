Mujer resultó herida de gravedad tras lanzarse desde un segundo piso para ‘perseguir’ a su pareja

Un hombre, de 28 años, saltó desde un segundo piso el sábado –11 de febrero– aparentemente para escapar de su compañera sentimental, una mujer de 35 años, quien se arrojó desde la misma distancia detrás de él (según fuentes cercanas con las pesquisas). Los hechos se registraron en el distrito Puente de Vallecas en Madrid, España, tras una discusión entre la pareja sobre las 9.45 p.m. (hora local).

Según Europa Press, en medio del altercado, la mujer le impidió a ese hombre salir de la vivienda, razón por la que este optó por arriesgar su vida al arrojarse de la casa como alternativa. Los servicios de emergencia madrileños confirmaron que se había fracturado el tobillo por la caída.

En ese momento, la mujer también se habría lanzado, pero su caída le produjo un traumatismo craneoencefálico, por el que en este momento se debate entre la vida y la muerte. Pese a la gravedad de sus heridas, sobre ella se dispuso un arresto por supuesta detención ilegal y permanece por lo pronto intubada en el Hospital Gregorio Marañón, apuntaron medios locales.

Los equipos de emergencia trasladaron al individuo, de 28 años, al Hospital 12 de Octubre, mientras que por el momento se desconocen las razones que originaron la discusión y posterior incidente. Por su parte, el pronóstico de quien sería su pareja es de gravedad, dado el impacto que recibió en la caída.

Supuesta testigo entregó otra versión

No obstante, una residente de la zona aseguró a Telemadrid haber sido testigo del choque entre la pareja y entregó una versión opuesta. Según ella, fue la mujer quien en principio se arrojó desde el segundo piso, sin presuntamente haber recibido auxilio de la persona con la que se encontraba.

En un comienzo “no se oyó ningún tipo de discusión, ningún grito ni nada, absolutamente nada (...). Yo escuché un ruido muy grande, me asomé a la terraza, vi los pies de una mujer, pregunté qué pasaba y me contestó un hombre diciéndome que no pasaba nada, pero (posteriormente) se oyeron unos gritos tremendos de mujer”, aseguró.

“Llamé a la Policía (...). Él estuvo haciendo llamadas y dijo, de hecho, que ella se había tirado primero y que luego se tiró él. Él no llamó a nadie, me refiero de la Policía u otra autoridad. Llamó a alguien y dijo que ella se había lanzado, luego él y que iban a llamar a la Policía, que yo iba a llamarla; pero, desde luego, hizo omisión de socorro totalmente hacia su pareja”.

Caída de otra mujer al vacío

En diciembre de 2022, un hombre -de 45 años- fue detenido, después de que su pareja cayera al vacío desde un segundo piso y resultara, en consecuencia, con heridas de gravedad. Ese caso se registró en la calle Tilos de Calahorra (de La Rioja, España), donde la lesionada fue llevada al Hospital San Pedro de Logroño en estado grave, antes de ser evacuada al Hospital de Santiago, en la ciudad de Vitoria.

Europa Press (EP) informó que la Unidad Orgánica de Policía Judicial en La Rioja abrió las diligencias correspondientes, las autoridades adelantaron la Inspección ocular e instrucción del paso a seguir. Entre tanto, la Delegación del Gobierno en La Rioja recordó las líneas de emergencia en España cuando se presenta una situación de violencia.

En ese país está dispuesto el número 016, las consultas a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en línea, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es/. Según EP, estas permanecen disponibles toda la semana y las 24 horas del día.