Mujer perdió su trabajo por tener los dientes partidos como consecuencia de la violencia intrafamiliar que sufría

Rose Marie Counts, la protagonista de este caso que ha generado indignación, narró su historia a través de sus redes sociales. Según contó, fue violentada por su pareja y como resultado de esto perdió sus dientes; la consecuencia llegó hasta su trabajo, pues le dijeron que no podía atender a los clientes sin su dentadura completa. Ahora, en su denuncia menciona su doble victimización y la poca consideración que ha tenido por parte de sus superiores.

Counts, quien reside en Circleville, una ciudad de Ohio, en Estados Unidos, a través de su cuenta de Facebook le contó a sus seguidores, sollozando, el porqué la habían despedido de su trabajo después de que su pareja la agrediera físicamente.

La mujer indicó que no tenía el dinero suficiente para una dentadura temporal. - Foto: Getty Images

En su video, Counts reveló que llevaba alrededor de un mes trabajando en un establecimiento comercial de cadena llamado Sheetz, pero las políticas de la compañía insisten en que sus empleados deben tener una “perfecta, hermosa y cálida sonrisa de bienvenida”, por lo que sus colaboradores debían arreglarse los dientes en caso de tenerlos rotos. Pero a ella no le alcanzaba el dinero para arreglarse la dentadura.

Lo cierto es que un día esta mujer llegó a su trabajo, pero le solicitaron que se acercara a la oficina de su superior. En ese momento fue cuando le indicaron que no podía seguir trabajando, porque se le había vencido el plazo para arreglar sus dientes, según relata en sus redes sociales. Entonces Counts, desesperada, indicó que ella “amaba” trabajar en ese lugar y que por favor no la despidieran, sin embargo, la decisión de sus jefes no tenía reversa.

“Esta compañía no tiene idea por lo que he pasado. Perdí estos dientes frontales porque mi ex esposo me dio un cabezazo, porque olvidé apagar la luz del pasillo... Es legítimo, es una mala experiencia que sucedió en mi vida que todavía estoy tratando de…”, dijo la mujer en su publicación, resaltando que aun el verse sus dientes partidos le recordaba el maltrato al que era sometida por parte su expareja.

Sheetz es una tienda de comestibles en Estados Unidos, y según indicaron medios locales, estarían revisando la política de "sonrisa" para evitar más inconvenientes. - Foto: Getty Images

“Me informaron que la política establece que todos los empleados de Sheetz deben tener y permanecer con una perfecta, hermosa y cálida sonrisa de bienvenida... La compañía define mi sonrisa como poco hermosa, porque todavía tengo trabajo que hacer en ellos”, recalcó Counts en su publicación, indicando que muy a pesar de su buen desempeño, no podía seguir trabando en la compañía.

“Esta es, en mi opinión, una de las mayores formas de discriminación que puede haber. ¿Quiénes son ellos para decidir qué es la belleza? Así que dejo este trabajo sintiendo que no soy lo suficientemente buena otra vez”, resaltó la estadounidense, resaltando que muy a pesa del cariño que le tenía al lugar decidió no intentar recuperarlo.

Pues bien, según indican medios locales, el caso de Counts no sería único, sino que habrían quejas de varios trabajadores a lo ancho del país por la misma política de “sonrisas perfectas”.

Joven que fue despedido se volvió viral al enviar un mensaje por altavoz a sus jefes antes de irse

A través de las redes sociales se ha venido difundiendo un video en el que un hombre, que es despedido de su trabajo, aprovecha para decir unas cuantas cosas antes de irse definitivamente. El audiovisual ha causado sensación entre los internautas por la “valentía” que habría tenido el ahora desempleado, al enfrentar a sus jefes, aunque fuera en el último momento que tuvo.

Pues bien, el hecho habría tenido lugar en una ferretería de Reino Unido, y el joven que protagonizó el video publicado en Tik Tok, fue identificado como Adam Powiss, nombre con el que aparece en la primera marca de agua de la red social, pero fue borrada por la cuenta original y replicada por una página llamada @thebaldwelshy.

Así, entonces, en el video el joven graba su intervención y, tomando un micrófono conectado a los parlantes del almacén, este hombre cuenta a los clientes que se encuentran en el establecimiento que lo acaban de despedir y, enseguida, se desata en contra de sus antiguos jefes y la reputación del establecimiento comercial.

Tik Tok:@thebaldwelshy - Foto: Tik Tok:@thebaldwelshy

“Este es un anuncio para los clientes”, comienza diciendo el joven, lo que hace que los compradores pongan atención al siguiente mensaje: “Me acaban de despedir. B&Q son unos idiotas, que se j... todos. Que tengan un lindo día”, fueron las palabras del joven, quien indicó que saldría con “estilo” de su puesto de trabajo.

“Bien dicho Adam, no puedo con B&Q es muy caro, qué estafa de lugar”, “Él fue baneado”, “bien hecho amigo”, “Eres bueno dando discursos”, “mal perdedor”, “Yo sé Adam”, son algunos de los comentarios de los usuarios, quienes recalcan estar de acuerdo con el joven con respecto al almacén, mientras que otros indican que las acciones del desempleado no serían las apropiadas.