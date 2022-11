Insólito: buscó trabajo durante años y se hizo viral al revelar por qué no la llamaban

La búsqueda de trabajo puede terminar a veces en una odisea teniendo en cuenta, por ejemplo, la oferta a la que se aplica, el perfil y la cantidad de vacantes disponibles. A veces la tarea de encontrar un nuevo empleo, bien sea por el interés de crecer profesionalmente o por la necesidad de una mejoría económica resulta en un desafío de nunca acabar.

En un reto casi “imposible” de superar se tornó que una puerta laboral se abriera para una mujer, quien en redes sociales compartió por qué le había sido tan difícil pasar al menos alguno de los filtros. Un pequeño detalle terminó haciendo la diferencia y, si no se hubiese percatado, seguiría en un círculo.

No fue solo una la empresa en la que la mexicana Damaris Renovato esperó ser tenida en cuenta, pues gracias a la facilidad que permite el internet la recepción de hojas de vida puede hacerse de forma más directa e instantánea. Sin embargo, esa simplicidad no basta cuando antes de oprimir “enviar” no hay revisión previa de que el correo se envíe apropiadamente.

Un error que pasó a ser moraleja

Efectivamente, su mensaje había sido entregado con la diferencia de que el contenido aludía a algo completamente diferente y lejos de una oportunidad para demostrar su talento. El confiarse en que todo estaba bien, hizo que pasara una vergüenza, pues en lugar de las aptitudes y listado de experiencia el archivo contenía una serie de artículos por comprar: un kilogramo de tortillas, salchicha, aguacate, cebolla, papaya y chile figuraban en los pendientes.

“Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV, pero yo decía: ‘Achis’, por qué nadie me llama, y nunca me respondieron nada. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de supermercado”, contó la mujer en Facebook.

Su descuido le dejó una enseñanza para tener mayor precaución en un futuro. Este también fue recibido con humor en redes sociales en miles de comentarios y más de 18.000 personas que compartieron la peculiar historia.

“Descripción del puesto: se necesita a alguien que pueda diferenciar el chile normal del morrón. Contratada”, “una lista del súper que se te salió de las manos no te define como persona”, “solo quiero preguntar cómo pudo pasar eso, o sea ¿en qué momento escribiste una lista del súper y le pusiste CV”, “lo peor de todo es que ningún trabajador de Recursos Humanos fue para responder algo como ‘oye, creo que te equivocaste’”, se lee entre las reacciones.

Joven presume que no trabaja

Millones de personas buscan el momento en el que una entidad decida integrarlos en su equipo; sin embargo, otros optan por renunciar al trabajo y buscar la forma en que el dinero sea la última de sus preocupaciones. Justo ese es el caso de la inglesa, Érica Summer, quien se mudó con su novio y reconoció que era el que asumía los gastos de la casa, así como todo tipo de lujos.

“Es el sueño de toda chica, ¿no? Al despertarme esa primera mañana, preparar el desayuno de Biggs y ver una película de Netflix en bata, pensé: ‘Dios, esto es genial’”, dijo a The Sun. La joven reveló que la vida había cambiado cuando su camino se había cruzado con el de Biggs, un exparticipante de Love Island de Glasgow.

Su día a día comienza sobre las 7 de la mañana y, luego de encargarse de que su novio desayune, puede dedicarse a ella y su mascota. Además, destina parte de su tiempo a un negocio de pestañas y belleza, mientras crea contenido para redes sociales.