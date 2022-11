Video | Para no perder la venta, comerciante agrandó par de zapatos con un palo de escoba

En el mundo del comercio, los vendedores suelen tener unos trucos o costumbres para incentivar a que los clientes compren los productos. La industria del calzado no se queda atrás, en las últimas horas se hizo viral un video en que el que queda al descubierto el “truco de las tallas”.

Cuando una persona va a la tienda de zapatos es común que al ensayarse el primer par, estos no tengan las dimensiones adecuadas para el pie. Es ahí donde normalmente se le solicita a la asesora que le facilite una talla mayor o menor, con el fin de buscar una posición cómoda.

Por lo general llega la nueva talla y el problema queda resuelto. Sin embargo, un usuario de redes sociales llamado Ronald captó desde Perú el momento en que una vendedora que se encontraba atendiendo a un cliente sale por una “talla mayor” de zapato, y lo que sucedió a continuación se hizo viral.

La mujer se oculta del cliente y con un palo de escoba fuerza el zapato desde varios ángulos para poder darle los milímetros necesarios, y así le queden cómodos al cliente y de esta manera no perder la venta por no tener una talla mayor del ejemplar.

“Como cuando te piden una talla más”, señala Ronald en el texto incrustado del video, mientras de fondo suena la célebre frase de TikTok, “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¡¿qué es eso?!”

El video ya cuenta con más de 24 millones de reproducciones y 18 mil comentarios en los que los algunos se sorprenden por la táctica de la vendedora, otros, por el contrario, dicen que es una práctica muy común en la industria del calzado.

“Ahora entiendo todo... Cuando me los probé me quedo y cuando llegué a mi casa, ya no”; “Yo una vez pedí 2 tallas menos, me dieron la misma zapatilla con 3 plantillas puestas; “Y todavía te dicen.. Estaba buscando son las únicas que quedan”; “Un clásico para todos los que vendimos zapatillas alguna vez”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Encuentran el cadáver de una mujer en Perú

Las autoridades peruanas investigan el caso de una mujer de aproximadamente 30 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una chancha deportiva, en lo que parece ser un caso de feminicidio.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió en Pamplona Alta, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, donde según testigos, la mujer fue vista discutiendo con un hombre, quien presuntamente sería su pareja sentimental.

A la pareja se le vio discutiendo en el lugar a altas horas del pasado sábado. En tanto que el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en las primeras horas del domingo, por lo que vecinos del lugar llamaron a la Policía para informar sobre esta situación.

“El cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 6 de la mañana, nosotros (PNP) ha sido alertada por los vecinos. El cuerpo está lleno de golpes y al parecer la mujer habría sido estrangulada por la marca que tiene al rededor del cuello. El cuerpo estaba semidesnudo”, señaló un vocero de la comisaría de San Juan de Miraflores.

Las autoridades indicaron que en el momento no se ha logrado identificar a la mujer, debido a que en su poder no se encontró ningún documento que permitiera determinar de quien se trata.

Los vecinos del lugar, además de rechazar el hecho, “reclaman mayor seguridad tras asesinato de mujer en losa deportiva Ollantay”, de acuerdo con un reporte de Exitosa Noticias, un medio local que publicó imágenes del sitio donde ocurrieron los hechos.