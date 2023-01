De las redes a la pesadilla: el trágico final de la ‘tiktoker’ Marilyn Martínez; su esposo confesó el crimen

En redes sociales, la tiktoker Marilyn Martínez solía compartir videos de sus rutinas de ejercicio, tiempo con su esposo e hijo, así como algunos clips bailando. Todo cambió el 16 de enero del año en curso cuando, en horas de la tarde, su vida terminó apagada y empezaron a salir a la luz secretos del interior de su hogar, lejos de lo que parecía ser una familia ‘feliz’.

Las autoridades llegaron ese día a la casa de la pareja, localizada en el distrito de San Borja (en la provincia peruana de Lima) y se encontraron con una escena que mantiene la conmoción en esa zona. La joven, de 29 años, yacía con varias heridas de arma blanca que no dieron vía a que el personal médico pudiera intentar salvarla.

La mujer tenía 29 años cuando fue asesinada. - Foto: TikTok @marilyn.fitmommy

Según América TV, un panorama lleno de gritos y pedidos de auxilio elevó las alarmas y llevó a que los vecinos llamaran a la Policía, cuyos uniformados hallaron una escena escalofriante. Su última publicación fue el 15 de enero, un día antes de que le arrebataran la vida y en esta entregaba un mensaje que apelaba a la autonomía de las mujeres con la canción Flowers de Miley Cyrus.

Los gritos de auxilio llevaron a que los vecinos alertaran a la Policía (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Ignatiev

Las sospechas por el crimen giran en torno a su compañero sentimental, Alexánder Israel Pinedo Barrón, quien según ese medio confesó a las autoridades su responsabilidad en los hechos sin escatimar en detalles. El hijo que compartían habría presenciado el fatal desenlace.

La confesión del esposo

De acuerdo con las primeras investigaciones, un ataque de celos llevó a que Pinedo Barrón tomara un cuchillo de la cocina y agrediera sin piedad a la mujer que algún día prometió respetar. América TV difundió imágenes del arresto en las que el sujeto amplió sobre el asesinato de su pareja.

“Normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía (...). Entonces yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar”, afirmó el individuo peruano. “Ahora ya sé lo que me espera”, agregó, según recopiló ese medio.

Medios locales informaron que la mujer conoció a Pinedo cuando tenía 17 años y lo que empezó en un noviazgo terminó en matrimonio. No obstante, la familia de la víctima estaba lejos de imaginarse lo que se ocultaba en el interior de aquella vivienda.

La víctima conoció a Pinedo cuando tenía 17 años y lo que empezó en un noviazgo terminó en matrimonio. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

“Él sabía lo que estaba haciendo y delante de su hijo menor, quitándole la vida a su propia esposa (...) sin ningún motivo. Yo como tío quisiera saber si hubo algún motivo para cometer eso, ese crimen tan horrible, tan sanguinario a una dama”, relató un tío de la víctima.

El sujeto fue aprehendido y en este momento está a disposición de las autoridades para determinar su situación judicial. Por ahora se desconoce quién estará encargado del cuidado del menor.

“¿Dónde está tu macho?”

Otro hecho aislado generó conmoción en La Plata, Argentina, donde una mujer (identificada como Camila Mendoza de 26 años) fue ultimada por quien sería su pareja. Las indagaciones apuntan a que el sospechoso la agredió hasta la muerte al descubrir una presunta infidelidad.

El acusado responde al nombre de Juan Paraíso, alias ‘El Chino’, y su intento de fuga resultó infructuoso, pues fue capturado junto a otro individuo conocido como ‘El Tony’. Según las autoridades, el ataque a Mendoza se generó en presencia de este último, quien no intervino para evitar el crimen.

De acuerdo con Infobae, en medio de la agresión el señalado cuestionó a su pareja sobre ‘El Pelado’, el supuesto amante: “¿Dónde está tu macho?”. Los informes indicaron que este negó haber sostenido algún vínculo sentimental con la víctima.