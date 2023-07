Video: el polémico baile ‘sensual’ entre una maestra y un alumno genera controversia en redes sociales

Así, ante la escena de ‘perreo’, en la que la profesora no se reservó los llamados ‘pasos prohibidos’, y en los que se ve al estudiante muy a gusto disfrutando del baile, un factor que llama la atención es la reacción misma de las personas en el entorno, incluídos padres de familia, que aplaudieron y vitorearon lo ocurrido; caso contrario al o ocurrido por parte de algunos internautas que han advertido que lo expuesto en el video es una “falta a la moral”, refiriendo que, a su parecer, la profesora no debió haberse prestado para esa clase de espectáculos.

No obstante, así como se han espesado los críticos, también se han expresado los defensores de la profesora y el alumno, quienes advierten que si bien ante algunos ojos los movimientos pueden parecer sexualizados, estos hacen parte de las costumbres y bailes propios de esos ritmos musicales, apuntando además que Puerto Rico es uno de los países pioneros en el género, y por lo tanto las personas que bailan sus canciones lo hacen de acuerdo a su usanza.

Sobre el particular, este último sector de la opinión pública, ha enunciado que si bien algunas personas tachan de inmoral la actuación de la profesora, al referir el rol de esta frente a los alumnos, han recordado que el hecho se presentó en medio de una fiesta de graduación, y que tras recibir el cartón, si bien no es causal de pérdida de respeto, dicha distancia entre profesores y alumnos podía ser abolida si es consentida.

Como parte de la diversidad de opiniones, también se han destacado quienes han advertido que la profesora ‘sabe motivar a sus estudiantes’, sin dejar de lado algunas menciones que hacen referencia a la apariencia física de la profesora, quien luce prendas ajustadas y un cuerpo esbelto, acusando que en su época las profesoras no sólo mantenían una distancia muy marcada con los estudiantes, sino que tampoco lucían ‘igual de bien’.

En la descripción del video, si bien no se reveló la identidad de la profesora, sí se precisó que se trataba de la maestra de educación física; no obstante esa información no fue corroborada por ningún internauta en medio de un video que ha logrado una difusión masiva en medio de las reacciones encontradas.