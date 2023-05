Video | No respetan ni a la ley: Policía de España denunció inaceptable caso de ciberacoso contra una de sus uniformadas

Las redes sociales de la Policía Nacional de España se convirtieron en el canal a través del que dicha institución puso en conocimiento un inaceptable caso de acoso en contra de una de sus integrantes, más precisamente una uniformada que recientemente había fungido como portavoz y protagonista en un video pedagógico sobre los cuidados que hay que tener para evitar ser objeto de estafas en la compra de vehículos de segunda mano.

Si bien el mensaje entonces emitido por la uniformada es de alto interés para la comunidad, este logró importante alcance y difusión en virtud de razones diferentes a la advertencia, y la mayoría de reacciones de este, respondieron a conductas abusivas y machistas, en tanto se centraron en la apariencia física de la agente.

Si bien el uso de las redes sociales por parte de las autoridades, sobre todo de la plataforma TikTok, ha comenzado a emplearse, además de entregar información sobre las actividades y logros de las unidades policiales, para emitir advertencias y mensaje pedagógicos, el irrespeto hacia la agente en pantalla se hizo evidente cuando comenzaron a llegar masivos mensajes que pasaron de exaltar el aspecto físico de la mujer, a tornarse incluso acosadores.

Cientos de usuarios se han ocultado bajo el anonimato para elevar frases fuera de tono en contra de la agente policial. - Foto: Getty Images

Aunque el anonimato de las redes sociales se presta para que ‘algunos’ internautas emitan comentarios ‘fuera de lugar’, lo ocurrido en España tomó dimensiones inesperadas, pues el video en cuestión alcanzó cerca de 3.000 comentarios, la mayoría de ellos considerados como faltas de respeto contra la mujer.

“Deberías salir en tanga”

Dentro de los comentarios emitidos con ocasión del video de la agente policial y su aspecto, algunos de los mensajes considerados pertinentes llegaron a consistir en propuestas indecentes y comentarios fuera de tono, en los que incluso se llegó a sugerir a la mujer que saliera en sus videos vestida con lencería, menos ropa, e incluso hablando de sus atractivos físicos como el tamaño de su pecho o el color de sus ojos.

Incluso, según refieren medios locales en ese país, en medio del video, algunos de los internautas llegaron a sugerir el parecido de la mujer con una actriz porno, mientras que otros le insinuaron que debía vincularse al mundo del entretenimiento para adultos, llegando a faltar el respeto también a la mujer a través de afirmaciones encaminadas a aseverar que su posición en la institución policial solo se debía a su género o apariencia física.

Estos son algunos de los comentarios fuera de tono que ha recibido la agente policial, y que motivaron a que la institución dijera ¡basta!. - Foto: Instagram/ captura de pantalla comentarios a video subido por @policia

No es chistoso

Si bien algunos internautas pretendieron “disfrazar” su coquetería con la mujer bajo la apariencia de ‘comentarios jocosos’ como “así me dejo arrestar”, la institución también ha apuntado que esos comentarios no tendrían porqué surgir en el espacio, impulsando incluso a que la misma protagonista del primer video saliera públicamente, a través de la misma cuenta de la Policía Nacional de España, a denunciar el caso de ciberacoso, y a generar conciencia sobre esa clase de situaciones a las que diariamente, millones de usuarias y usuarios están expuestos en las redes sociales, explicando que el ciberacoso no resta su gravedad por estar escondido tras una pantalla.

En ese sentido, la Policía también encontró un importante eco en su campaña de llamado a la denuncia, pues los videos comenzaron a ser comentados por personas que se pronunciaron para rechazar el escenario ‘morboso’ del que fue objeto la agente policial.

Así, el segundo mensaje emitido por las autoridades españolas advierte:

“¿Has recibido mensajes o comentarios de este tipo en redes sociales? No tienes que aguantarlo. Repórtalo a la plataforma y si es delito denúncialo... lo perseguiremos”, señala la agente policial, en un video que pone en evidencia a algunos de los acosadores a través de la difusión de pantallazos de comentarios despertados por el primer video.

La Policía de España además de denunciar el caso, decidió emitir un nuevo video difundido a través de las redes sociales en el que se invita a otras víctimas a no guardar silencio. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Si bien el segundo video sirvió de plataforma para la expresión de voces de apoyo, no ha faltado el impertinente que también ha colocado en este algunas frases ‘fuera de tono’ contra la agente.

Dentro de los comentarios ‘fuera de lugar’ también se encuentran algunos emitidos por personas del mismo género de la protagonista del video que admitieron: “soy mujer y hetero, pero me he enamorado. Deténgame, señora policía”.