“Así digan que es Argentina y es un país desarrollado, sigue siendo Sudamérica”: tiktoker española despierta indignación por video

Indignación y reacciones encontradas ha generado a través de las redes sociales la viralización de un video publicado recientemente por una reconocida tiktoker española, conocida como Laura Mendez, popular por sus reseñas sobre los lugares que visita, quien en un video se fue lanza en ristre contra las condiciones de vida en Argentina.

A bordo de un carro, la tiktoker arremetió contra las condiciones viales de Argentina, cuestionado la responsabilidad de ello, y atacando al gobierno actual de ese país, al cual responsabilizó del ‘retraso’ que denuncia tiene ese Estado.

El video parte con un consejo de la mujer a todos los viajeros internacionales, a quienes recomienda no cambiar sus euros en lugares oficiales, aduciendo que en las calles este se paga a mejor precio, una sugerencia que puede ser tomada a bien, en tanto contribuye a mejorar la experiencia de los turistas.

No obstante, el video no comienza a ser tomado bien cuando la mujer decide arremeter en contra del modelo de gobierno de Argentina, señalando que si bien la actual administración nacional es peronista, y no comunistas como en Cuba, “al final son mismos perros con distintos collares”.

Las declaraciones de la española despiertan ampolla en Argentina. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Una de las principales críticas de la mujer se centró en las condiciones viales de ese país, acusando que “las carreteras aquí dan asco”, y advirtiendo que el gobierno local es el responsable de que “la población no se desarrolle y hagan nuevas carreteras”.

A lo anterior, la tiktoker prosigue su ataque añadiendo que “así digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, sigue siendo Sudamérica”; una opinión que ha despertado comentarios de seguidores en todos los rincones de la región, quienes la han calificado de arrogante por desvirtuar las virtudes de esta parte del continente, sugiriendo incluso que se regrese para su país.

Dentro de las críticas de la mujer, esta advierte la inexistencia de condiciones de seguridad en los corredores viales precisando que no ha encontrado barreras ni luces en las vías por las que se ha movilizado y afirmando que “entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay gasolineras, ni siquiera hay cobertura en todo el país”, manifestándose indignada por el servicio de telefonía.

“Ayer me pinché dos veces; en mi vida me había pinchado dos veces en un día”, dice la mujer, quien se queja de no haber podido encontrar la correspondiente ayuda; no obstante, también afirma que uno de los negocios que más ha podido encontrar en su viaje son ‘gomerias’, nombre con el que se conoce en Argentina a los montallantas.

“Si quieren que venga turismo a Argentina, pues arreglen las carreteras. Así no venimos más”, advierte la mujer, quien en otros videos ha afirmado que el propósito de sus videos es ‘promover el turismo’ y que por ello dice tanto lo bueno como lo malo de los países que visita.

“Esto es un país de tercer mundo, que no os engañen”

En medio de su video, la mujer también ataca la forma en la que son destinados los recursos del país que visita, afirmando que la precariedad de Argentina no es el resultado de falta de recursos o dinero, y se refirió a escenarios donde nacionales de ese país han demostrado ‘suficiencia económica’, por lo que regresa al argumento político.

“No me digan que no hay pasta en Argentina porque en el mundial de Qatar el estadio estaba lleno y no es barato un billete de avión desde Argentina hasta ese país”, sentenció la mujer, quien advirtió que los problemas de ese país se derivan de las malas elecciones.

En ese mismo sentido, la mujer se refirió a la situación migratoria de este país suramericano, apuntando que “ahora entiendo por qué España está llena de argentinos, y entiendo por qué todo el mundo se quiere ‘pirar’ de aquí”, cerrando el video con un mensaje para los habitantes locales: “seguid votando al gobierno peronista si esto es lo que quieren para vuestro país, un desarrollo de la hostia”.

La tiktoker afirma haber visitado más de 40 países y en todos hace el mismo ejercicio.

Debido a las críticas directas hechas por la tiktoker, y las reacciones suscitadas en Argentina, la española decidió posteriormente sacar un nuevo video en el que pretendió “aclarar” los malentendidos despertados por su blog, y aplaudir a aquellas personas que, en lugar de criticarla por sus observaciones, han reconocido que ella tiene razón.

En ese sentido, la mujer afirmó que “para nada yo quiero criticar el país, sino promocionarlo, por eso digo las cosas buenas y malas, y entiendo que nos hubiera gustado que uno venga de fuera a hablar mal del país”.

Sobre el particular, la mujer advirtió que quizá muchas personas se manifestaron molestas por el tono empleado en el primer video, pero aclaró que esa es su forma de hablar: “tienen razón si el tono usado no es el apropiado, es verdad que los españoles hablamos directamente, no tan dulcemente como vosotros”.

En ese mismo sentido, la turista dijo que “en España no nos molesta (esa clase de observaciones), nosotros somos los primeros en criticar”, y a quienes la han calificado de arrogante por ir a Argentina a manifestar las cosas que ‘no están bien’, señaló que “mi intensión no era hablar despectivamente de nadie ni creerme superior, yo no me creo superior, los sudamericanos me encantan”.

En ese mismo sentido, buscando atizar la polémica, la tiktoker precisó que “lo mejor de este país no son las cosas a visitar, sino la gente”, y reconoció que sus críticas tampoco harán cambiar la situación de Argentina ‘de la noche a la mañana’, precisando que “solo creo que es importante crear conciencia. Si decimos las cosas, pueden mejorar, si nos callamos las cosas no mejoran”.

Tras la publicación de su video, la tiktoker afirma recibido incluso amenazas por parte de personas que no comulgan con su estilo. - Foto: Getty Images

La usuaria, quien también ha realizado el mismo ejercicio de blogs en otros países que visita, señaló que ella no es como “otros bloggers que vienen y dicen que todo es perfecto; creo que eso es de hipócritas”, lamentando que dentro de las personas que se han convertido en sus ‘haters’ u positores, algunos incluso hubieran llamado a “pegarle un tiro”.

En otro de sus videos, ahora desde Uruguay, la tiktoker arremetió en contra de una usuaria que, según ella, se describe como feminista, advirtiendo que, según las prácticas observadas, dicha ‘hater’ solamente opera como defensora de las mujeres “por negocio”.