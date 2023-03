Video | “Me pasa por hacerme la fina”: tiktoker denuncia alto costo que pagó por plato gourmet de espagueti y flores en Miami

La mujer explicó que si bien la situación no es la evidenciada en el video, sí le ocurrió.

Las redes sociales son un escenario generalmente empleado para publicar contenidos informativos y de entretenimiento, no obstante, también son usadas para la publicación de denuncias públicas y la exposición de hechos curiosos del día a día.

Precisamente ese es el caso de una mujer, usuaria de la red social TikTok, identificada como The Cifre Family, quien recientemente a través de la plataforma difundió un video que da cuenta de una desilusión vivida cuando acudió a un elegante restaurante de la ciudad de Miami, cuyo nombre no precisó.

Tras ordenar un plato, se encontró que le sirvieron una cantidad que no excedía los 10 espaguetis y una flor de adorno.

“Esto te pasa cuando te quieres hacer la fina y venir a cenar en Miami”, advierte la mujer ante la cámara de su celular, a tiempo que exhibe la ínfima porción que le habría sido servida., y afirma que pagó “50 dólares”, por ello, haciendo a su vez un gesto de frustración.

Precisando que se trataba de una puesta en escena, la mujer también publicó otro video, en la misma serie de la denuncia, en el que se muestra consumiendo los espaguetis, y cierra comiéndose la flor, mientras advierte que por el elevado costo del platillo ‘no puede desaprovechar nada’.

La tiktoker señaló haber pagado 50 dólares por una cena gourmet en Miami. - Foto: Getty Images

La mujer explicó que si bien lo mostrado en el video no era precisamente real, la situación denunciada sí lo era, y que había vivido algo igual a lo escenificado en otro restaurante.

La serie de videos han despertado múltiples comentarios que ironizan con la aparente situación, y donde le cuestionan incluso si la flor consumida cuenta como ensalada.

A su turno, otra internauta apuntó que con esa porción, lo más lógico era haber salido de allí directo a una pizzería para saciar realmente el hambre.

“A mí me traen ese plato y muerdo al mesero”, comentó otra de las internautas, a tiempo que la joven propietaria del perfil, del que se denuncia el aparente alto costo del plato, advirtió entre símbolos de burla “ahora entiendo por qué el muchacho dejó el plato y nunca más volvió a preguntarme nada”.

Si bien algunos de los internautas han manifestado, incrédulos, que podría tratarse de una broma de la tiktoker, algunos usuarios más respaldaron la credibilidad de la denuncia afirmando que han pagado sumas similares por comidas irrisorias en ciudades como Miami y New York, mientras que otra comentó: “a si me pasó una vez y mi esposo cuando salimos del restaurante me dijo ahora vamos para el buffet”.

Si bien la mujer aclaró que se trataba de una 'puesta en escena', varios de los usuarios que reaccionaron su video afirmaron que en efecto hay restaurantes de altos costos donde la comida es ínfima. - Foto: NurPhoto via Getty Images

A su turno, otro de los seguidores de la joven, también precisó haber vivido una escena similar en un restaurante de alto prestigio, y confesó que “hace un par de meses fui de vacaciones en New York, entré en un restaurante, me dieron 2 tallos de apio, dos rodajas de zanahoria, y fueron 60 dólares”.

De igual modo, mientras algunos apoyan es clase de denuncias, otros cuestionan la exageración de los precios pagados, y afirman que por ese valor, incluso se hubiera podido llevar el plato, los cubiertos e incluso el mantel del restaurante, mientras que dicen también que quizá la cena se servía en ‘varios tiempos’ y que ese es solo uno de los platos que le llevaron.

Algunos internautas dijeron que por los altos costos pagados debieron haberse podido llevar el tenedor. - Foto: AFP

Al igual que en el video de la mujer, otro post de la misma cuenta, ahora mostrando a su pareja cuando acudió a una tienda de tacos, y pensando que estos serían de tamaño ‘normal’ o regular, ordenó dos, pasando posteriormente a la sorpresa de que cada taco de los que le sirvieron era de tamaño pasabocas.