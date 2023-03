Lionel Messi y su foto con Marcelo Gallardo que enloqueció las redes sociales en Argentina

Este jueves 23 de marzo se llevó a cabo la conocida fecha Fifa, en la que muchas selecciones del mundo aprovechan para reunirse y jugar partidos amistosos con el objetivo de ganar minutos de juego y prepararse para las competencias oficiales que tendrán durante el año.

Una selección que aprovechó de manera muy especial esta fecha Fifa fue la selección de Argentina, que organizó un partido ante Panamá en Buenos Aires, que fue tomado como la celebración del campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022. Por esto, un poco más de 80 mil personas coparon las tribunas del estadio Monumental de River Plate para recibir a Lionel Messi y a la selección que supo ganar el tercer mundial de la historia para los argentinos.

El partido fue una fiesta. Argentina derrotó 2 a 0 a su similar de Panamá, pero realmente el resultado fue completamente anecdótico, ya que todo el tiempo hubo ambiente de celebración y de recordar que hace apenas unos meses la albiceleste pudo levantar la Copa del Mundo. Por esto, el juego fue más un agradecimiento de los argentinos a sus futbolistas, por haber logrado el mundial en Qatar.

Messi celebrando su gol con Argentina para el 2-0 sobre Panamá. - Foto: AP

Pero más allá de lo sucedido, hubo una foto que se hizo viral en redes sociales y que emocionó especialmente a los hinchas de River Plate, ya que se puede ver en el camerino del estadio Monumental a Lionel Messi y a Marcelo Gallardo, en una imagen que además de ser llamativa por sus protagonistas, se roba la atención de todos porque los dos argentinos están posando con una camiseta de River que tiene el apellido de Messi en la parte trasera.

Messi y Gallardo posaron con una camiseta de River Plate. Foto: Twitter River Plate. - Foto: River Plate

La imagen volvió a poner en la mesa la posibilidad de que Lionel Messi pueda jugar en el fútbol argentino, ya que varias veces el futbolista del PSG ha mostrado su respeto por el equipo argentino, en el cual, además, se probó cuando era apenas un niño y estaba persiguiendo su sueño de ser futbolista profesional.

No obstante, Messi ha recordado en más de una ocasión que es hincha de Newells Old Boys de la ciudad de Rosario, por lo que se cree que si llega a darse la posibilidad de ver a Lionel en el fútbol argentino, sería con la camiseta rojinegra de sus amores. Habrá que esperar qué sucede en los próximos meses y si la foto con la camiseta de River cobrará un significado especial o pasará a ser una simple anécdota.

Dibu Martínez volvió a meterse en líos por vulgar gesto en el amistoso de Argentina

Fueron más de 83.000 entradas vendidas para el primer partido después de haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar 2022, lo que desde antes del pitazo inicial preparaba para una celebración sin precedentes. El primero en sentir el cariño de la gente sobre el césped de la cancha de River fue Emiliano Martínez, que salió a calentar minutos antes del ingreso del resto de sus compañeros.

El ‘Dibu’ fue bienvenido, una ovación de la hinchada que empezaba a ubicarse en sus asientos e incluso hizo show bailando como en aquella tanda de penales en la que aportó su granito de arena para vencer a Francia en la final.

Todo el plantel argentino regresó al vestuario y luego saltó al campo ya vestido de albiceleste en medio de un recibimiento espectacular con humo, bengalas y pirotecnia, todo como reconocimiento de la AFA por el tercer título que ya reposa en forma de estrella encima del escudo.

Fue ahí cuando la situación se hizo emotiva, pues la hinchada entonó el reconocido “muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y le sacaron las lágrimas a más de uno, incluido Martínez, que no pudo contener las lágrimas hasta luego que terminó de sonar el himno de Argentina.

El partido terminó 2-0, pero la celebración se prolongó unos minutos después. La AFA le entregó a cada uno de los campeones una réplica del trofeo y permitió que Messi, además del técnico Lionel Scaloni, se dirigieran al público en nombre del equipo para agradecer por las muestras de cariño.

Dibu Martínez haciendo otra vez su polémica celebración. - Foto: Getty Images

Luego de escuchar las voces de los ídolos, los jugadores se abrazaron nuevamente y cantaron las canciones de la selección, repitiendo aquel festejo en el estadio de Lusail el pasado 18 de diciembre. Incluso el Dibu se atrevió a revivir su polémico gesto, llevándose la réplica de su trofeo a los genitales, aunque esta vez lo hizo acompañado de Gerónimo Rulli, Germán Pezzela, Guido Rodríguez y Marcos Acuña.

Ese momento fue celebrado por la afición, aunque en redes sociales se volvió a encender la polémica por la actuación del arquero. “No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro me dijeron, ‘¿a qué no hacés lo mismo que en la Copa América?’, me decían los chicos. ‘¿A que sí?”, explicó el arquero del Aston Villa.