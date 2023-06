Video: fan arroja las cenizas de su madre a la cantante Pink durante un concierto

Durante uno de sus espectáculos recientes en BST Hyde Park, en Londres, un fanático arrojó una bolsa de plástico transparente con una sustancia en polvo en al escenario, algo que sorprendió a la cantante y a miles de espectadores que se encontraban en el concierto.

Mientras la ganadora del Grammy interpretaba su éxito Just Like a Pill, se vio como una persona que estaba en el concierto lanzó la bolsa transparente al escenario, según un video del momento compartido en Twitter por un asistente.

Pink recibió la bolsa y la recogió, agarrándola solo de la esquina. “¿Esta es tu mamá?”, le preguntó la superestrella de 43 años al miembro de la multitud, quien pareció confirmar su consulta.

e um doido que jogou as cinzas da mãe dele de presente pra @Pink ? kkkkkkkkk #BSTHydePark #SummerCarnivalTour pic.twitter.com/UMABzaayXj — jm (@jomas__) June 25, 2023

La cantante de Never Gonna Not Dance Again, de 42 años, recibió una serie de otros obsequios de sus fieles seguidores en sus dos espectáculos en el American Express Presents BST Hyde Park, incluidos osos de peluche, flores y obras de arte, así que es poco usual que reciba bolsas de plástico con cenizas.

La cantante se sobresaltó cuando le entregaron la bolsa con los restos cremados y le pidió al miembro de la audiencia que aclarara que eran los restos de su madre, antes de decir: “No sé cómo sentirme al respecto”. Después de caminar de regreso al escenario desde la pasarela central, Pink agregó: “Tengo que decir que fue la primera vez”.

Las redes sociales tuvieron un día de campo con el incidente, destrozando a la persona que eligió hacer tal cosa.

“Nop… ¿No entiendo cómo en cualquier mundo esto está bien? @Pink lo manejó como una profesional, como de costumbre, ¡pero esto es solo un gran y gordo no! ¡Ponte algunos límites! ¿Por qué demonios arrojarías las cenizas de tu madre a ella?”, escribió una persona en Twitter.

Pink se presenta en el BST Hyde Park de Londres el domingo 25 de junio de 2023. - Foto: AP

“¿Qué se supone que Pink debe hacer con ellos? No son las cenizas de su madre, como wtf”, cuestionó otra persona. Según recoge el medio norteamericano de noticias Fox News.

“Al menos no era un teléfono celular, pero gente, por favor, dejen de tirar cosas a los artistas”, escribió otro usuario, refiriéndose a un incidente con la cantante Bebe Rexha la semana pasada.

Según una entrevista que Judi James, una de las mayores expertas televisivas de Gran Bretaña en lenguaje corporal, le dijo a The Mirror, que Pink manejó el momento admirablemente, “La risa o una mirada de horror podrían haber sido inapropiadas si hubiera alguien llorando su pérdida entre la audiencia. Pero el ‘regalo’ parecía basarse en toda la madurez de Pink, como una intérprete en el momento de la confusión”, aseguró.

La cantante también ayudó a un fanático a comprometerse mientras interpretaba una versión para piano de Make You Feel My Love de Bob Dylan, después de verificar si alguien se había “desmayado o propuesto”.

Pink en un concierto en Londres - Foto: AP

Pink se convirtió en terapeuta de parejas a lo largo de su set mientras reflexionaba sobre su experiencia con su esposo Carey Hart, con quien escribió la canción Please Forgive Me, sobre cuando estaban al borde del divorcio.

La cantante, que se casó con el excompetidor de motocross, de 47 años, en 2006, dijo que la clave para un matrimonio duradero es aprender el arte de una ‘disculpa auténtica’ y también bromeó sobre quién de entre su cónyuge y ella misma merecía una medalla.

El set BST de Pink la vio acompañada por su hija Willow Sage, de 12 años, para el himno edificante, Cover Me In Sunshine.

Pink se presenta en el BST Hyde Park de Londres el domingo 25 de junio de 2023. - Foto: AP

La ganadora del Grammy, que también tiene un hijo de seis años, Jameson, con Carey, irrumpió en su lista de canciones de alto octanaje con múltiples cambios de atuendo, incluidos deslumbrantes leotardos y relucientes botas de plataforma, un par de los cuales le regaló a un fanático.