Madonna preocupó a sus fans con un video que publicó en TikTok

La cantante estadounidense Madonna, reconocida como ‘la reina del pop’, también aterrizó en TikTok hace un tiempo para ampliar su presencia en el ecosistema digital.

La artista ha compartido varias publicaciones en las que juega con filtros de la plataforma, sin embargo, un reciente video llamó la atención de sus seguidores.

El video, que duró pocos segundos, fue eliminado de la plataforma, lo que avivó aún más la intriga de los internautas. En la publicación aparece Madonna con una blusa transparente, luego, acerca su rostro a la cámara para enviar un beso, destacando sus labios y pómulos.

A pesar de que el video fue eliminado de TikTok, internautas lo descargaron y replicaron en otras plataformas como Twitter, donde se hizo viral, recibiendo todo tipo de comentarios.

“Le fue mal en la cirugía plástica”, “¿qué le pasó en la cara?”, “estoy asustado, hermano”, “sus labios lucen muy diferentes”, “abuela, ¿qué pasó?”, dicen algunos de los comentarios en el video replicado en Twitter.

“Esa no es Madonna, ¿verdad? Seguramente no. Quiero decir, han pasado algunos años desde que vi fotos de ella, pero maldita sea, tiene una cara totalmente diferente. ¿Y qué pasa con los ojos raros?”, escribió otro internauta.

No obstante, otros internautas defendieron a la artista. “Dejen en paz a Madonna, cada persona es dueña de envejecer como quiere. Con sus aciertos o sus errores hay que dejar que cada uno decida por sí mismo la forma de hacerlo”, comentó uno de los internautas.

Madonna, de 63 años, cuenta con más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y un número bastante superior en Instagram, con 17,8 millones.

La sorpresa de los internautas se dio a raíz de las diferencias en su aspecto, sobre todo si se compara el video eliminado con las fotos que la artista acostumbra a compartir en sus redes sociales.

Madonna, actualmente, promociona su más recientemente lanzamiento musical junto a 070 Shake, titulado Frozen (Remix). En YouTube, el video oficial de la canción fue estrenado el pasado 30 de marzo, registrando hasta el momento 683.988 visualizaciones y 27.989 ‘Me gusta’.

Precisamente, fue con esta canción con la que musicalizó el video viral en redes sociales. Aunque eliminó ese video, publicó otro similar en su cuenta de TikTok, maquillada y haciendo lip sync. La publicación suma más de 13 millones de visualizaciones, 691.000 ‘Me gusta’ y 31.600 comentarios. Al igual que en el anterior video, ‘la reina del pop’ ha sido blanco de críticas por su aspecto.

“No parece ni ella”, “ay, me espantó”, “no voy a mentir, me asustó”, dicen algunos comentarios. En contraste, otros comentarios la elogian diciendo: “la única reina”, “qué reinota”, “es la reina máxima, la única”.

Su legado en la industria musical la ha posicionado como una de las figuras más destacadas en la cultura estadounidense. De hecho, la revista Rolling Stone la describió como un icono musical sin comparación y “la artista femenina de pop más famosa que jamás haya vivido”.

Además, durante su carrera, la artista ha experimentado reinvenciones en su imagen y estilo, demostrando una versatilidad inigualable y demostrando por qué es apodada como ‘la reina del pop’. Así mismo, ha sido referente para otras artistas de talla mundial como Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer López, Pink, Kylie Minogue, Rihanna, entre otras.

Su carrera ha sido longeva y exitosa, dejando joyas musicales como Like a virgin, Material girl, Hung up, Frozen, Vogue, Papa don’t preach, Like a prayer, 4 minutes, Don’t cry for me Argentina, Live to bell, Rain, Oh father, Holiday, Hanky panky, Rescue me, Die another day, Erotica, Deeper and deeper, Keep it toguether, entre otras, figurando en múltiples ocasiones dentro del Hot100 de Billboard.