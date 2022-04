Video | Casi desierto, así estuvo el concierto de Marbelle tras polémica con Francia Márquez

En un video que circula en las redes sociales se aprecia la poca afluencia de público que tuvo una presentación de la cantante Marbelle en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, el pasado vienes 1.° de abril.

En el video se aprecia a la artista dándolo todo en el escenario, mientras los pocos asistentes estaban haciendo otras cosas, menos escuchando su música en el concierto.

Es de aclarar que se desconoce la hora exacta en que fue grabado dicho video en Villavicencio. Horas antes de que se llevara a cabo dicho concierto en la feria ExpoMalocas, hubo críticas de algunas personas por la presentación de la cantante en esa ciudad.

Al concierto de Marbelle sólo asistieron los empresarios.



Qué pecaito 😦pic.twitter.com/e1opjMHYRE — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) April 3, 2022

“Sobre el polvero que ha levantado la presentación de #Marbelle mañana en #Villavicencio, considero que con el dinero público se debe promover el respeto a las diferencias. ¡Gobernador, el concierto se debe cancelar!”, “Quieren acabar a Marbelle, no asistan a conciertos de ella”, “Por ahí vi el contrato y le van a pagar 150 millones!”, “Ya está contratada y ni modo, la mejor protesta es no ir a ese concierto”, “No quiero en mi llano a ese tipo de personajes!”, comentaron algunos cibernautas el pasado jueves, un día antes de la presentación de Marbelle en ExpoMalocas, quien ha sido noticia estos últimos días por sus comentarios, tildados de racistas, en contra de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro.

Sobre el polvero que ha levantado la presentación de #Marbelle mañana en #Villavicencio, considero que con el dinero público se debe promover el respeto a las diferencias. ¡Gobernador, el concierto se debe cancelar!



¿Ustedes qué opinan? 👇🏼 pic.twitter.com/OiNiKSW3N8 — David Mora (@DavidMoraNar) March 31, 2022

Vale destacar que la firma Capitalísima, encargada de la organización del concierto de Marbelle que estaba programado para el próximo 7 de mayo en Pasto, Nariño, informó a sus clientes en un comunicado que el evento fue cancelado por “motivos de fuerza mayor”.

La compañía no dio mayores explicaciones sobre los motivos por los cuales se dio la cancelación y solo se limitó a informar que todas las personas que compraron la boleta para el concierto, a través de la plataforma Alltickets, podrán pedir la reintegración total del dinero.

Los dineros se regresarán a las cuentas por las cuales fue hecha la transacción en el transcurso de la mañana del 31 de marzo.

Igualmente, según el noticiero radial, los usuarios tendrán que estar pendientes de sus teléfonos porque serán contactados por la compañía que provee las boletas para hacerles la entrega de su dinero.

“Agradecemos a la ciudad, a nuestros aliados y a los patrocinadores que habían apoyado el proyecto. Capitalísima seguirá promoviendo la cultura en el país”, dijeron los organizadores del evento.

El concierto formaba parte del tour Adicta al dolor que lleva a cabo Marbelle en diferentes ciudades del país interpretando las canciones más reconocidas a lo largo de su carrera.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado sobre la cancelación del concierto mientras que en redes sociales afirman que la razón por la cual se habría dado la decisión se relacionaría con sus recientes comentarios contra la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez.

“No entiendo cómo me odias sin conocerme… yo desde adolescente te he admirado”

Desde hace varios días la cantante y la candidata a la Vicepresidencia han sostenido un cruce de mensajes que en ocasiones han sido criticados por usar descalificativos.

Marbelle comparó a Francia Márquez con el personaje de ficción de King Kong y eso desató una tormenta porque le cuestionaron que se trató de calificativos racistas en contra de la candidata.

Márquez le volvió a responder y hasta reconoció haberla admirado porque participó del ‘Factor X’, programa en el que Marbelle fue jurado.

“Querida Marbelle no entiendo cómo me odias sin conocerme, como desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolecerte [adolescente] te he admirado” (sic), le dijo la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro a la artista.

Contó que hace unos años participó en una competencia del programa y que se emocionó al conocerla a ella y a los demás jurados.

“Marbelle hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música, junto a Juan Carlos Coronel y José Gaviria seleccionando a jóvenes que participarían en el ‘Factor X’”, dijo Márquez.

Agregó que cuando salió de su comunidad, en Yolombó, Cauca, se fue con mucha ilusión a esa audición y que su abuela le dio un “abrazo ancestral” de esos de los que ella habla y de los que le ha ofrecido a la cantante.

“Cuando salí de mi comunidad mi abuela me hecho la bendición y me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco. Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar”, contó la candidata.

Márquez relató que tenía la ilusión de poder cambiar su comunidad y de su familia a través de la música, pero que no pasó a las siguientes rondas.

“Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo y alegría de haberte podido saludar. Recuerdo que le dije a mis primos ¡Que alegría, conocí a Marbelle!”, relató Márquez.

Dice que a pesar de que hoy se encuentra en otro camino sigue buscando cambiar la realidad del país y brindar oportunidad a los jóvenes.

“Desde este lugar trabajaré de manera incansable para lograr cambiar la realidad de nuestro país. Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud”, menciona que está convencida que a través del arte y la cultura se puede contrarrestar la violencia en el país.

Finalmente, Márquez le agradeció a Marbelle por una de las canciones más representativas de la artista. “Marbelle, no me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el ‘Collar de perlas finas’”, dice Márquez.

Por su parte, la cantante le respondió la historia simplemente con un emoticón de bostezo y puntualizó: “esto es ganas de molestar”.

En el cruce de mensajes Marbelle le había dicho a la candidata vicepresidencial que no aceptaba su “abrazo ancestral” y que se lo guardara y hasta habló del “abrazo de judas”.

“¡Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido, a mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente!”, le dijo la artista.