Marbelle le repite dosis a Francia Márquez y la vuelve a rechazar, como en el ‘Factor X’

La cantante de música carrilera enfatizó en que no le interesa tener ningún tipo de diálogo con la formula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Marbelle, que actualmente es una de las artistas mas reconocidas de Colombia, ha sido tendencia toda esta semana en las distintas redes sociales debido a que ofendió públicamente a Francia Márquez, a quien de manera racista llamó “King Kong” en repetidas oportunidades.

Tras la polémica que se ha generado en torno a este tema, la activista medioambiental y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro dedicó este sábado unas emotivas palabras a la artista vallecaucana. Incluso, recordó que hace unos años participó en el Factor X y se emocionó al conocerla.

“Querida Marbelle no entiendo cómo me odias sin conocerme, como desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado”, indicó inicialmente.

Luego, Márquez agregó: “Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó en el Factor X. Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo de haberte podido saludar. Recuerdo que le dije a mis primos: ¡Que alegría, conocí a Marbelle!”.

Ante estas declaraciones, la cantante de música carrilera manifestó que no se siente identificada con la líder social y utilizó una de las frases más célebres del concurso del Canal RCN para rechazarla nuevamente, dejando ver que no le interesa dialogar con ella.

“En el Factor X le dije que no y hoy se lo repito: ‘No continúas con nosotros’”, escribió la llamada Reina de la tecnocarrilera en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado bastante activa en los últimos meses.

La artista, de igual manera, aprovechó la oportunidad para puntualizar que el tema con Francia Márquez no tiene nada que ver con el color de su piel, Asimismo, reiteró que sus ideales son completamente diferentes.

“Ojalá algún día puedas entender que no es un tema de color. Ojalá puedas entender que simplemente vamos por caminos muy distintos”, concluyó Marbelle.

En factor X le dije que NO !

Y hoy se lo repito …



-NO CONTINÚAS CON NOSOTROS! 😂🤣 — MARBELLE (@Marbelle30) April 2, 2022

Ojalá algún día puedas entender que no es un tema de COLOR …

Ojalá puedas entender que simplemente vamos por caminos muy distintos! https://t.co/ZBCBC3GpSn — MARBELLE (@Marbelle30) April 2, 2022

Roy Barreras, por otro lado, anunció el pasado martes que radicó una denuncia penal en contra de la artista vallecaucana por los delitos de hostigamiento, injuria y calumnia agravada, indicando que esta podría pagar algunos años de prisión por los trinos racistas en contra de Francia Márquez.

“La señora Ramírez ha cometido varios delitos, ha violado la ley antirracismo y ha incumplido el Código Penal por injuria porque ha estigmatizado a un ser humano valioso y emblemático como Francia Márquez”, puntualizó el senador.

Marbelle también se pronunció en sus redes sociales con respecto a este tema y manifestó que atenderá el llamado de la justicia sin ningún problema. Además, confirmó que durante este proceso legal contará con la asesoría de Abelardo de la Espriella, reconocido abogado colombiano.

“Aquí estaré con la frente bien alta. Atenta a lo que la ley requiera de mí, con la tranquilidad y la honestidad que usted jamás tendrá. Estoy con Dios, con mi país y tengo al mejor a mi lado, Abelardo de la Espriella”, señaló la llamada reina de la tecnocarrilera.

Cabe mencionar que el líder de la comunidad afro, Alí Bantú Ashanti, pidió que se investigue a la cantante por el delito de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política y origen nacional étnico (citado en el artículo 134 del Código Penal).