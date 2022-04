‘Matador’ cuestiona a Twitter por bloquearle su cuenta

El caricaturista ‘Matador’ anunció recientemente a través de su cuenta de Instagram que Twitter bloqueó su perfil en esa red social, aunque no es un cierre total, sino temporal, el cual tardará unas horas en las que no podrá hacer publicaciones de ningún tipo.

No obstante, manifestó que no entiende las razones de la decisión, la cual tomó con humor: “Qué alguien le pregunte a Twitter por qué me ha sacado tarjeta amarilla. Tocará revisar el VAR. Se puede”, dice la publicación de Instagram.

La notificación de la red social dice: “Hemos determinado que has violado las reglas de Twitter, así que tendrás que esperar un tiempo para usar Twitter de nuevo”.

“Nota: Es posible que necesites realizar algunas tareas adicionales para volver a usar Twitter”, explicó la compañía en su sanción al caricaturista.

Esto significa que ‘Matador’ podría no tener mayores dificultades para retomar sus actividades en la red social antes de esta noche.

Twitter anuncia que trabaja en esta esperada función

Este viernes, la cuenta oficial de la red social Twitter anunció que actualmente se trabaja en una nueva función, la cual es una de las más esperadas por los usuarios de la plataforma desde su inicio.

“Estamos trabajando en un botón de edición”, fue la publicación de la compañía en su propia red social, lo cual generó una gran controversia, pues hubo quienes aplaudieron el anuncio, pero otros creían que se trataba simplemente de una broma.

“Twitter no necesita un botón de edición, porque si se agrega esta característica, causará un caos total que a su vez arruinará la plataforma” y “buen intento, pero afortunadamente recuerdo esto…”, fueron algunos de los comentarios que recibió el mensaje, este último haciendo referencia a un trino de noviembre de 2021 en el que decía que “los errores de tipeo hacen originales a las personas”.

Esta red social fue noticia recientemente, pues la más reciente actualización de la app de Twitter en iPhone requiere dispositivos con iOS 14 (sistema operativo), sin embargo, los iPhone 6 y 6 Plus, del gigante tecnológico Apple, solo pueden actualizar a iOS 13.6.1.

En consecuencia, la aplicación de Twitter está dejando de funcionar en los equipos iPhone 6 y 6 Plus, según han confirmado varios usuarios, quienes se han quejado en la misma red social publicando memes y comentarios. De hecho, uno de los internautas aseguró que Twitter es la primera aplicación importante en hacer obsoleto su iPhone 6 de 2015.

Por ahora, no es claro por qué Twitter ha dejado de dar soporte a estos equipos de Apple. Al parecer, tiene que ver con el escaso número de usuarios que todavía utilizan estos modelos. De acuerdo con datos de Apple, citados por el portal Hipertextual, solo 7 % de los usuarios de iPhone cuenta con un dispositivo con iOS 13.

Vale recordar que Twitter también dejó de dar soporte a su app en el sistema operativo iOS 12 y versiones anteriores, debido al escaso numero de usuarios con esta versión.

Otra de las posibilidades es que la última versión de Twitter presente funciones que no son compatibles con iOS 13, lo que explicaría el hecho de que no funcione plenamente en iPhone 6 y iPhone 6 Plus. No obstante, según el portal Apple Insider, la compañía californiana permite a los desarrolladores adaptar sus aplicaciones a sistemas operativos más antiguos.

Por ahora, los usuarios de iPhone 6 o iPhone 6 Plus todavía pueden navegar en la interfaz de Twitter, no cargan los tuits ni algunas de las funciones principales de la aplicación. Por su parte, los usuarios con un iPhone 6s o un modelo superior con iOS 13 pueden actualizar el sistema a una nueva versión más reciente para no perder el soporte de la app.