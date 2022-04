“Soportar era lo más parecido a una tortura”: el testimonio de empleada que trabajó con Marbelle

Marbelle, que ha estado muy activa en redes sociales en las últimas semanas, recibió cientos de críticas debido a que ofendió públicamente a Francia Márquez, a la que llamó “King Kong” en repetidas oportunidades.

Y aunque la actitud racista y clasista se la han reprochado miles de usuarios en redes sociales, incluso varios políticos desde el Pacto Histórico como el candidato Gustavo Petro, no es la primera vez que la cantante y actriz vallecaucana se mete en este tipo de polémicas.

Y no solo han sucedido las actitudes públicas que han hecho quedar mal a la cantante, sino que ahora también las personas que han trabajado con ella han aprovechado la ocasión para sacarle “los trapitos al sol” y contarles a algunos medios de comunicación lo difícil que es trabajar con Marbelle.

Así lo contó el portal de internet Las 2 Orillas en las que revela que una fuente del programa del Canal Uno Lo sé todo, que se emitió en el año 2019, dio detalles de cómo se comportaba Marbelle con sus compañeros de trabajo y demás empleados en ese momento.

Se supo que la cantante vallecaucana le hizo “la vida imposible” a Elianis Garrido, Alejandra Serie y Ariel Osorio, figuras públicas que también trabajaron en el programa del Canal Uno.

La información de la persona que trabajó con la famosa relató además: “Marbelle llegaba tarde, oliendo a fiesta y con caprichos. Todos debían soportar su mal genio. Si era difícil para los presentadores, que estaban en igual condiciones a ella, para quienes ella consideraba sus subordinados: camarógrafos, luminotécnicos, maquilladoras y vestuaristas, soportarla era lo más parecido a una tortura”, contó la trabajadora de Lo sé todo.

Según el testimonio, con todo el personal de aseo y maquilladores era con quienes más sacaba la grosería. Y como si lo contado fuera poco, se supo que la relación laboral de Marbelle con el programa finalizó luego de que no fue al canal y simplemente renunció por teléfono. Lo que se suma a las versiones de hace varios años en los que se dijo que la cantante había salido del programa Factor X de RCN porque José Gaviria no la soportaba y había pedido que ella no continuara, como contó en su momento “La Negra” Cándela.

Oficialmente José Gaviria dijo que simplemente quería un nuevo equipo de jurados más actualizado para el programa. Por lo que en ese 2019, llegaron Adriana Lucía y Piso 21 a ser los nuevos jurados del programa, en compañía del productor.

Marbelle no cede y sigue ofendiendo a Francia Márquez

Luego, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro le envió un mensaje directo a Marbelle: “Le mando un abrazo, un abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane y construyamos desde la diferencia. El racismo también daña a quienes lo expresan”.

Frente a estas declaraciones, la llamada reina de la tecnocarrilera no se quedó callada y rechazó tajantemente la invitación de Francia Márquez, la cual es considerada actualmente como una de las mujeres más importantes de la política nacional.

La artista, de igual manera, aprovechó el momento para recordarle a la activista medioambiental que no confía en sus palabras y en su discurso “barato”. Además, la comparó con Judas Iscariote.

“Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. Usted no me da confianza, ni me representa en ningún sentido”, escribió la cantante de música popular en su cuenta personal de Twitter.

Finalmente, Marbelle puntualizó en esa misma red social: “A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente Francia Márquez. Me ofrecieron el abrazo de Judas”.