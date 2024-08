Video: Jugadores de este equipo mexicano habrían dañado un jarrón valorado en casi 50 millones de pesos

No obstante, el incidente fue registrado por una cámara de seguridad del hotel, capturando tanto el acto como los intentos posteriores de encubrir los daños. Este suceso pone en una mala posición a Toluca, eclipsando su rendimiento en el torneo.

Aunque todos los informes son no oficiales, se sugiere que el valor del jarrón era de al menos $12,000 dólares. Además, parece que empleados del hotel habrían comentado de manera confidencial que la conducta de los jugadores frente al incidente fue lamentable e incluso irresponsable.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales, “representan bien al Edomex”, “cómo no vas a pagar un jarrón que rompiste”, “tremendos ignorantes”, “es lo malo de no salir de su pueblo”, “no saben cómo comportarse como sociedad”, “al fin futbolistas, qué se puede esperar” y “lo único que han levantado en los últimos 14 años”, fueron algunos de las reacciones en X.