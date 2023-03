Video: Madre perforó las orejas de su hija recién nacida para publicarlo en TikTok

La crítica por parte de los usuarios no se hizo esperar, mientras que otros defendieron la decisión de la madre.

Un video se ha hecho viral en las redes sociales y ha despertado también halagos y críticas por parte de los usuarios de la red social Tik Tok, cuando una mamá decidió publicar videos de su hija recién nacida.

Los videos de la madre desbordan de ternura, mostrando a su pequeña bebé recién nacida y su día a día como madre, también las reacciones más comunes de su bebé e incluso las muecas y los movimientos más curiosos de la recién nacida.

Sin embargo, uno de los videos hizo generar un debate entre sus seguidores en el que se ve a la bebé tras una semana de su nacimiento, usando aretes.

En el video, emitido desde la cuenta @laraticaofficial, la madre decide hacer un “paralelo” comparativo entre su hija de una semana de nacida y el crecimiento de la bebé después de 5 meses de su nacimiento, una tendencia de la red social en la que los padres mostraban la evolución de sus hijos en este lapso de tiempo.

Las personas iniciaron comentando el video y halagando la apariencia de la bebé y la ternura que generaba verla en la red social, sin embargo, otros usuarios empezaron a indagar las perforaciones que tenía en las orejas a tan temprana edad.

El video poco a poco empezó a generar más y más comentarios sobre la perforación de las orejas de la bebé, incluso algunos criticaron indiscriminadamente a la mujer calificándola de ser una mala mamá, sin embargo otros la defendieron.

“¿Orejas perforadas a la semana?”, “¿no es demasiado joven para usar aretes?”,”¿No es un poco pronto para los pendientes?”, “Nunca juzgo a otras madres porque sé que todas improvisamos, pero lo siento, ¿un día de vida? ¡¿En serio?! Eso es ridículo”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

También hubo comentarios a favor de la decisión de la madre como “Yo también se lo hice a mi bebé y no me arrepiento de nada”, “¡En una familia mexicana es algo natural! Se las hice a mi hija a la semana de haber nacido, ¡tiene tres años!”, “Yo a mis dos hijas les puse los aretes con las enfermeras antes de salir de la clínica, no tiene nada de malo”, dijeron los usuarios.

La madre, que publica las imágenes de su hija Lara en Tik Tok, recibió bastantes críticas de las que tuvo oportunidad de defenderse a través de una entrevista que le realizó el portal Newsweek.

La mujer que reside en Colombia le contó a Newsweek que lo hizo porque quería y no es algo prohibido en su país, “creo que unos días después del nacimiento es mucho menos traumático para un niño perforar las orejas que cuando tiene uno o dos”, agregó la madre.

Si bien muchos usuarios elogiaron al adorable bebé en los comentarios, algunos criticaron rápidamente la decisión de perforar las orejas de Lara. - Foto: Getty Images

“Lara no tuvo ninguna reacción cuando los médicos le hicieron los agujeros”, dijo la madre en entrevista con Newsweek.

Según el medio, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) señala: “como pauta general, posponga la perforación hasta que su hijo sea lo suficientemente maduro como para cuidar el lugar perforado por sí mismo”, pese a que la perforación de las orejas está mayormente guiada por la cultura o las tradiciones familiares.

La publicación también se refiere a una encuesta con 779 padres estadounidenses realizada en el 2010 por el medio ABC News y Good Morning América en la que en promedio los padres pensaban que la edad promedio para perforar las orejas de los niños es 9 años.

Según algunos usuarios de TikTok, los bebés deberían tener más edad cuando se le decida perforar las orejas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lara, la bebé en mención, nació en enero del 2022 y su madre ha acumulado más de 4 millones de seguidores desde ese momento, publicando el día a día de la infante.

“El período neonatal es especialmente delicado, sobre todo frente a las infecciones, y aunque antes se ponían los pendientes de las niñas antes incluso de dar el alta hospitalaria, es una costumbre que se ha ido abandonando”, dijo la Dra. Amparo Millán, pediatra del hospital Vithas Málaga al portal Ser Padres y agregó que “No hay un consenso sobre la edad adecuada para hacerlo, pero es recomendable esperar a los 2-3 meses, y de ahí en adelante”.