Video: padre maltrata a su hijo y lo obliga a correr en una caminadora por “estar demasiado gordo”

Christopher Gregor, de 31 años, enfrenta cargos por el asesinato de su hijo Corey Micciolo en abril de 2021, pues el hombre lo obligaba a correr en una caminadora a un ritmo que el menor no podía soportar.

En un video publicado en X se ve cómo el padre incrementaba la velocidad de la máquina mientras su hijo intentaba no caerse. Ante el aumento de la inclinación y del ritmo, el menor de edad se cayó varias veces, pero fue obligado por su propio padre a levantarse y a subirse nuevamente a la cinta. Lo levantaba, lo colocaba bruscamente sobre la máquina mientras, presuntamente, lo mordía en la cabeza para que sintiera aún más presión de seguir corriendo en la banda.

En escenas repugnantes se ve que Corey, repetidamente, no lograba volver a subirse, siendo golpeado contra la pista y arrojado hacia atrás cada vez. Gregor, el padre, finalmente cede, disminuyendo la velocidad y bajando la pendiente.

La madre de Corey, Bre Micciolo, que compartía la custodia con Gregor, informó de las lesiones del niño a la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey en los días previos a su muerte, informó el US Sun.

Bre Micciolo, madre del menor, lloró mientras veía el video de confrontación en el tribunal, pero el abogado de Gregor, Mario Gallucci, dijo a los miembros del jurado que no le importaba si les agradaba su cliente después de verlo.

Dirigiéndose a ellos antes de que comenzara, este dijo: “No les agradará. Y no me importa que no te guste. Estarás horrorizado y mortificado”.