Video: se estaba tatuando el nombre de su novia y lo llamaron para terminarle

Momento en el que joven se tatuó el nombre de su novia y ella le terminó

En un video, se puede observar a Jonatan acostado en la camilla mientras el tatuador trabaja en el diseño. En ese momento, él recibe una llamada de su novia y la pone en altavoz para no interrumpir la labor del tatuador. Durante la llamada, se escucha claramente cómo la joven le comunica su decisión de terminar la relación: “ya no quiero nada contigo y por favor no me vuelvas a buscar, bye”.